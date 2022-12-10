Ван Гал работал с командой с августа 2021 года.

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал сообщил, что матч против Аргентины стал для него последним на посту наставника "оранжевых".

"Я не буду продолжать находиться на посту главного тренера команды. Это был определенный период времени, игра с Аргентиной - моя последняя. Это мой третий срок работы в сборной, мы не проиграли ни одного матча. Не знаю, в скольких одержали победу. Можете зайти в Google и ввести: "Сборная Нидерландов - Луи ван Гал", – заявил 71-летний специалист.

Ван Гал работал с командой с августа 2021 года. К матчу с Аргентиной нидерландцы имели 14 побед и 5 ничьих, в основное время тренер не уступал.

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Напомним, ван Гал борется с раком простаты.

Новым главным тренером сборной Нидерландов станет Роналд Куман. 1 января его контракт вступит в силу. Куман второй раз будет работать в сборной, он покинул свой пост после квалификации к Евро-2020. Куман возглавлял "Барселону" с августа 2020 года по октябрь 2021 года.

Луи ван Гал: карьера

Луи ван Гал трижды возглавлял сборную Нидерландов. Он уже тренировал команду в 2000-2001 и 2012-2014 годах и привел ее к бронзе чемпионата мира-2014.

В 1995 году ван Гал привел амстердамский "Аякс" к победе в Лиге чемпионов.

С 1997 по 1999 год нидерландский специалист дважды приводил "Барселону" к чемпионству Испании.

Вместе с "Баварией" ван Гал стал чемпионом Германии в сезоне 2009/10. А в сезоне 2015/16 тренер выиграл Кубок Англии вместе с "Манчестер Юнайтед".