Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Луи ван Гал заявил, что лечится от рака простаты.
70-летний специалист рассказал о своем диагнозе в эфире нидерландского телешоу на RTV 4 Live. Он признался, что долго держал болезнь в секрете от футболистов.
"Во время пребывания в сборной мне приходилось идти ночью, чтобы лечь в больницу. И игроки до сих пор об этом не знали. Они видели мой румянец на щеках и думали, что я здоров. Но это не так.
Я не хотел говорить об этом своим подопечным, ведь это могло бы повлиять на их игру. Я немало болел, в том числе со своей женой. Это просто часть жизни. От рака простаты не умираешь - по крайней мере в 90 процентах случаев. Обычно люди гибнут от других болезней. Но я столкнулся с довольно агрессивной формой. Меня 25 раз облучали", - сказал ван Гал.
Заметим, что несмотря на болезнь, выдающемуся тренеру удалось вывести сборную Нидерландов в финальную часть чемпионата мира в Катаре. На групповом раунде нидерландцы сыграют против Эквадора, Сенегала и Катара.
Луи ван Гал: карьера
- Луи ван Гал возглавляет сборную Нидерландов в третий раз. Он уже тренировал команду в 2000-2001 и 2012-2014 годах и привел ее к бронзе чемпионата мира-2014.
- В 1995 году ван Гал привел амстердамский "Аякс" к победе в Лиге чемпионов.
- С 1997 по 1999 год нидерландский специалист дважды приводил "Барселону" к чемпионству Испании.
- Вместе с "Баварией" ван Гал стал чемпионом Германии в сезоне 2009/10. А в сезоне 2015/16 тренер выиграл Кубок Англии вместе с "Манчестер Юнайтед".