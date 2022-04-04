Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал сообщил ужасную новость.

Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Луи ван Гал заявил, что лечится от рака простаты.

70-летний специалист рассказал о своем диагнозе в эфире нидерландского телешоу на RTV 4 Live. Он признался, что долго держал болезнь в секрете от футболистов.

"Во время пребывания в сборной мне приходилось идти ночью, чтобы лечь в больницу. И игроки до сих пор об этом не знали. Они видели мой румянец на щеках и думали, что я здоров. Но это не так.

Я не хотел говорить об этом своим подопечным, ведь это могло бы повлиять на их игру. Я немало болел, в том числе со своей женой. Это просто часть жизни. От рака простаты не умираешь - по крайней мере в 90 процентах случаев. Обычно люди гибнут от других болезней. Но я столкнулся с довольно агрессивной формой. Меня 25 раз облучали", - сказал ван Гал.

Заметим, что несмотря на болезнь, выдающемуся тренеру удалось вывести сборную Нидерландов в финальную часть чемпионата мира в Катаре. На групповом раунде нидерландцы сыграют против Эквадора, Сенегала и Катара.

Луи ван Гал: карьера