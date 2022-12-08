Сборная Испании уступила Марокко в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Главный тренер национальной сборной Испании Луис Энрике был отправлен в отставку.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Испании, вместе со специалистом расположение национальной команды покинул и весь его штаб.

"Спортивное руководство Федерации футбола Испании составило отчет, в котором определено, что для сборной страны должен начаться новый проект с целью продолжения роста.

Видео дня

Мы искренне желаем Луису Энрике и его штабу удачи в их будущих профессиональных проектах. Этот тренер заслужил любовь и восхищение всей Федерации, которая навсегда останется его домо", - говорится в заявлении пресс-службы Федерации футбола Испании.

Луис Энрике работал со сборной Испании с 2019 года. Под его руководством "Фурия Роха" дошла до полуфинала чемпионата Европы 2020 года, однако уступила в серии пенальти команде Италии.

На ЧМ-2022 сборная Испании очень мощно стартовала, разгромив в 1-м туре группового раунда Коста-Рику со счетом 7:0, затем последовала ничья со сборной Германии (1:1) и сенсационное поражение от Японии (1:2). Таким образом, испанцы набрали 4 очка и заняли второе место в группе Е.

В 1/8 финала испанская национальная команда сенсационно проиграла Марокко в серии пенальти со счетом 3:0. В основное время команды сыграли вничью - 0:0.

В СМИ сообщается, что преемником Энрике должен стать Луис де ла Фуэнте, много лет руководивший юношеской и молодежной сборными Испании.

В 2019 году он привел свою команду к серебряным медалям Евро U-21. Два года спустя его подопечные заняли второе место на Олимпиаде в Токио. У него мало опыта руководства пожилыми людьми. В прошлом 61-летний специалист тренировал резерв "Атлетика" и "Алавес". Он никогда не работал в Ла Лиге.

Вас также могут заинтересовать новости: