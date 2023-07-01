Ротань рассказал, как его подопечные планируют играть против одной из самых сильных команд турнира.

В воскресенье, 2 июля, сборная Украины U21 сыграет против Франции в рамках 1/4 финала молодежного чемпионата Европы-2023.

Главный тренер "сине-желтых" Руслан Ротань поделился ожиданиями от предстоящего поединка. Специалист отметил, что им будет противостоять одна из самых лучших команд этого турнира, однако его подопечные будут пытаться навязать "Ле Бле" свою игру, а не подстраиваться под них.

"Сборная Франции - одна из сильнейших сборных, с которыми мы встречаемся на этом турнире. Там игроки, которые практически все выступают в топ-чемпионатах. Это уже о многом говорит. В индивидуальном плане они очень сильны. Мы это сами увидели в отборе, когда проводили с ними две игры.

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Для нас это очень важный матч, который пройдет в компонентах тет-а-тет, когда нужно выигрывать микродуэли, возникающие на футбольном поле. Имею в виду игру один в один, на близких расстояниях, где игроки сборной Франции обладают высоким мастерством. Но мы должны быть готовы, быть дисциплинированной, компактной командой, несмотря на это, отвечать своим уровнем игры, от которого мы не собираемся отходить. Пусть соперник подстраивается под нас.

Лучшим становишься, когда играешь с лучшими. Я ребятам об этом сказал. Они будут играть с лучшими футболистами, возможно лучшей командой турнира. Для нас главная мотивация - стать лучше их. Так что если мы выиграем, то лучшей мотивации и не придумаешь. Это проверка нашего коллектива. Я считаю, что мои ребята заслуживают большего. Лучшая мотивация - становиться лучше среди лучших", - приводит слова Ротаня официальный сайт УАФ.

Напомним, сборная Франции на стадии группового этапа молодежного Евро-2023 выиграла все три матча и заняла первое место в группе D. "Ле Бле" обыграли Италию (2:1), Норвегию (1:0) и Швейцарию (4:1).

Подопечные Руслана Ротаня заняли второе место в группе В, одержав две победы и один матч сыграв вничью. "Сине-желтые" выиграли у Хорватии (2:0) и Румынии (1:0) и разошлись миром с Испанией (2:2).

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