Михаил Мудрик восстановился после травмы.

В воскресенье, 2 июля, молодежная сборная Украины сыграет против Франции в рамках 1/4 финала чемпионата Европы-2023 по футболу.

Главный тренер "сине-желтых" Руслан Ротань рассказал, сможет ли в этой игре принять участие вингер "Челси" Михаил Мудрик, который пропутсил предыдущие матчи из-за травмы.

"Слава богу, он уже вторую тренировку проводит в основной группе, поэтому это нас радует. Сыграет ли он с Францией? Потенциально все могут сыграть. У нас еще есть время, оценим ситуацию, как ребята восстановились. Конечно, с врачами немного пообщаемся и уже в преддверии матча примем решение.

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Да, это правда, что приезжали врачи "Челси". Наши врачи работали вместе с ними. В принципе врач "Челси" приехал и увидел, что наши специалисты все делают правильно. Это был один день для проверки и знакомства с врачами. Как видите, к счастью, наши врачи за это время поставили Михаила на ноги", - приводит слова Ротаня Суспильне Спорт.

Напомним, Михаил Мудрик получил повреждение во время матчей за национальную сборную Украины в рамках отбора на Евро-2024. Вингер "Челси" прибыл в расположение молодежной сборной Украины, чтобы помочь команде в матчах Евро-2023, однако все игры группового этапа он пропустил.

Отметим, что на стадии группового этапа подопечные Руслана Ротаня выиграли у Хорватии (2:0) и Румынии (1:0) в первом и втором турах, а в заключительном туре разошлись миром с Испанией (2:2).

Победитель матча Франция - Украина в 1/2 финала молодежного Евро-2023 сыграет против сборной Испании, которая в 1/4 финала выбила Швейцарию.

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