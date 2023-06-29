Молодежная сборная Франции является фаворитом в поединке против Украины.

В воскресенье, 2 июля, состоится поединок 1/4 финала молодежного Евро-2023 по футболу, в котором встретятся сборные Украины и Франции.

Встреча команд пройдет на стадионе "Клуж Арена" в румынском городе Клуж.

Сборная Украины U21 пробилась в четвертьфинал молодежного первенства континента, заняв второе место в группе В. Подопечные Руслана Ротаня в первом туре группового этапа победили Хорватию (2:0), во втором туре с минимальным счетом одолели Румынию (1:0), а в заключительном туре расписали мировую с Испанией (2:2).

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Молодежная сборная Франции прошла групповой этап без потери очков. "Ле Бле" одолели в первом туре Италию (2:1), во втором туре переиграли Норвегию (1:0), а в третьем - с разгромным счетом выиграли у Швейцарии (4:1).

Франция - Украина: прогноз

Фаворитом этой дуэли эксперты считают сборную Франции. Ставки на победу "Ле Бле" принимаются с коэффициентом 1,64. Коэффициент на триумф сборной Украины - 5,30. Ничья - 3,90.

По мнению аналитиков, матч молодежных сборных Украины и Франции выйдет результативным. Ставки на тотал голов больше 2,5 принимаются с коэффициентом 1,87. На тотал меньше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1,93.

Гол "сине-желтых" в этом поединке оценивается коэффициентом 1,59. На гол французов коэффициент 1,15.

По мнению экспертов, наиболее вероятным исходом матча Франция - Украина является победа "Ле Бле" со счетом 1:0. Коэффициент на такой результат - 7,20.

Напомним, финальная часть молодежного чемпионата Европы проходит в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля.

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