Сборная Украины не смогла пробиться на Евро-2024 через отборочные игры, но команда Сергея Реброва еще сохраняет шансы попасть на чемпионат. УНИАН разбирался, насколько они велики.

С 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии состоится чемпионат Европы по футболу. Участие в турнире примут 24 сильнейших команды континента. Сборная Украины уже могла бы быть в числе участников финальной части соревнований, но, к сожалению, через отборочные игры сделать это не удалось.

Тем не менее, команда Сергея Реброва все еще сохраняет шансы пробиться на Евро-2024 по футболу. Как это сделать и какие шансы у нашей сборной? Давайте разбираться.

Итоги отбора на Евро-2024 для сборной Украины

Отборочный турнир ЧЕ-2024, как и полагается, начался с жеребьевки, которая состоялась 9 октября 2022 года в немецком Франкфурте. И уже с самого начала сборной Украины не сопутствовала удача. В то время как другим сборным попались такие команды, как Польша, Чехия, Израиль, Венгрия, Сербия, Финляндия и так далее, украинцам в группу попали действующий финалист и победитель чемпионата Европы.

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Для примера. Сборная Албании (3-я корзина при жеребьевке, как и Украина) завоевала прямую путевку на Евро-2024. А теперь посмотрите на группу, в которой албанцы заняли первое место:

Группа E

1. Албания - (8 матчей, 15 очков)

2. Чехия - (8 матчей, 15 очков)

3. Польша - (8 матчей, 11 очков)

4. Молдова - (8 матчей, 10 очков)

5. Фареры - (8 матчей, 2 очка)

Нет сомнений, что в такой группе сборная Украины финишировала бы первой. И с большой долей вероятности "сине-желтые" набрали бы даже больше очков, чем албанцы.

Однако Украина попала в группу С - к Англии, Италии, Северной Македонии и Мальте. И тут стоит отметить, что несмотря на такую сложную группу, команда Сергея Реброва показала достойный результат, набрав 14 очков. Столько же, сколько и действующие чемпионы Европы! Но этого, как оказалось, мало.

Сборная Украины начала отбор матчем против сборной Англии, который стоит выносить за скобки. Поскольку к этой игре "сине-желтые" подходили, по сути, без главного тренера. Александр Петраков уже ушел, а Сергей Ребров еще не пришел. Поэтому к матчу с Англией команду готовил главный тренер молодежной сборной (на то время) и "Александрии" Руслан Ротань. Подготовил как смог. И Украина эту игру проиграла со счетом 0:2. Хотя вряд ли кто-то рассчитывал на большее.

Настоящее начало отборочного турнира для сборной Украины стартовало с июньских матчей, когда команду возглавил Сергей Ребров. В июне "сине-желтые" сыграли товарищеский поединок против Германии (3:3) и два матча отбора на Евро-2024 против Северной Македонии (3:2) и Мальты (1:0).

Да, эти игры получились довольно трудными и все могло закончиться иначе, но… Команда проявила характер, уступая северомакедонцам 0:2 и вырвала победу, а также нашла возможность забить и взяла три очка в очень сложной игре с мальтийцами. Конечно, немного повезло, безусловно, но результата добились именно своей игрой! Украина взяла в этих матчах 6 очков, и это главное.

Далее были сложнейшие игры в сентябре против Англии и Италии. И когда все списали украинцев, мол, тут все понятно, команда Сергея Реброва дала бой грозным фаворитам. "Сине-желтые" сумели взять один балл в битве с англичанами и неплохо выглядели в игре против "Скуадры Адзурры", хоть и проиграли со счетом 1:2.

В октябрьских играх сборная Украины снова играла против Северной Македонии (2:0) и Мальты (3:1), и снова взяла 6 очков. Стоит отметить, что северомакедонцы не такой уж и простой соперник, они сумели отобрать очки и у англичан, и у итальянцев. Но подопечные Реброва взяли максимум баллов в противостояниях с этой командой.

Решающий матч с Италией

Ключевым для сборной Украины стал поединок против сборной Италии в заключительном туре отбора на Евро-2024. К этому матчу сборные подходили с одинаковым количеством очков, но у "Скуадры Адзурры" было преимущество по личным встречам. Поэтому итальянцев устраивала ничья, а украинцев - только победа.

План Реброва на эту игру был понятным: сдержать натиск сборной Италии в первой половине встречи и попытаться найти свой шанс забить во второй половине игры, когда итальянцы "подсядут" физически. Стоит отметить, что у Украины это получилось.

"Сине-желтые" сохранили свои ворота "сухими" и в компенсированное время поймали итальянцев на ошибке: Михаил Мудрик в штрафной площадке на приеме ушел от Брайана Кристанте, и защитник сборной Италии сбил украинского вингера. Чистый пенальти! Однако, у судьи этого матча было другое мнение на этот счет. Испанский арбитр Хесус Хиль Мансано сделал вид, что ничего не было, и даже не воспользовался помощью VAR.

Не хочется заниматься конспирологией и искать в этом какой-то заговор, просто приведем факты и некоторые комментарии.

Капитан сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма заявил: "На поле я не очень понял, что там произошло. После матча я посмотрел повтор, и, по моему мнению, пенальти можно было ставить".

Бывший польский арбитр, а сейчас эксперт Рафал Ростковски отметил, что отсутствие реакции VAR - это скандал: "Очевидно, что Украина заслуживала пенальти. Брайан Кристанте совершил очевидный фол в собственной штрафной площадке. Итальянский защитник допустил серьезную ошибку. Он попал не по мячу, а по ноге украинца. Это был просто фол".

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров также добавил, что "это был 11-метровый".

"Но это решаем не мы. Наверняка при просмотре VAR не увидели фола. Там есть люди, которые смотрят", - сказал он.

"Никто не хочет видеть команду, ограбленную так, как Украину ограбила Италия. Они однозначно должны были получить пенальти. Украину мотивировала война, у них была мечта, но она не воплотилась в жизнь. Опять же, будь все легко, это было бы не мечтой", - сказал, в свою очередь, президент "Наполи" (чемпион Италии по футболу) Аурелио де Лаурентис.

А теперь вспомним скандальные слова президента УЕФА Александера Чеферина перед матчем Украины против Италии. Он, в частности, заявил, что "Евро-2024 без Италии станет катастрофой".

В этой ситуации также важно вспомнить прошлый год и плей-офф отбора на ЧМ-2022 по футболу. Матч Украины против Уэльса и неназначенный пенальти в ворота валлийцев за очевидный фол против Андрея Ярмоленко.

Как-то так совпало, что эти два эпизода кое-что объединяет. И речь не о том, что и там, и там был не поставлен очевидный пенальти, что повлияло на исход игры. Объединяет эти два случая один и тот же человек. И в матче против Уэльса, и в матче против Италии главным арбитром VAR, который и должен был подсказать главному арбитру поставить пенальти или посмотреть повтор, был Хуан Мартинес Мунуэра!

Как так произошло? В таких моментах совпадений не бывает - этих людей назначает УЕФА. И получается, что они сознательно назначили на матч с Италией этого арбитра. Теперь Хуан Мартинес Мунуэра - герой, который предотвратил "катастрофу" - Италия все же поедет на Евро-2024.

А что Украина? Нас не пустили на ЧМ-2022, нас не пустили на Евро-2024. Неужели УЕФА не хочет видеть Украину на больших турнирах? Или УЕФА не хочет видеть Украину на больших турнирах именно после начала полномасштабной войны? Или кто-то другой не хочет видеть Украину на больших турнирах и давит на УЕФА? Вопросов много, а ответы... Выводы делайте сами.

Плей-офф отбора на Евро-2024: что ждет Украину

В плей-офф отбора на ЧЕ сборная Украины сыграет либо путем А, либо путем Б. Каким именно - решит жеребьевка.

Рассмотрим подробно оба возможных варианта развития событий.

Путь А:

Если по результатам жеребьевки Украина пойдет этим путем, то нас ждет игра в полуфинале против Уэльса. В другой паре встретятся Польша и Эстония.

Пройти этот отбор Украине вполне под силу. У нас уже есть опыт игры против Уэльса (да тогда мы проиграли, но не совсем чисто, к тому же, теперь у этой команды больше нет Гарета Бэйла). Кадрово Уэльс стал слабее. А сборная Украины, наоборот, прибавила. У нас появилось больше футболистов, стабильно играющих на высоком уровне в Европе, появился более солидный тренер, начинает появляться какой-то свой стиль игры. И самое главное, команда Реброва показывает, что она может добиваться результата.

В финале плей-офф по этому пути нас, вероятно, будет ждать Польша. Практически нет сомнений, что поляки смогут пройти Эстонию. Однако, сейчас Польша переживает далеко не лучший свой период. Там много качественных футболистов, личностей, однако там нет команды. Каждый играет сам за себя и, как результат, поляки не смогли попасть на Евро-2024 из группы, где их соперниками были Албания, Чехия, Молдова и Фареры. Польша в этом отборе ни разу не смогла обыграть Молдову (2:3, 1:1). А это показатель.

Путь Б:

Если жребий отправит "сине-желтых" в путь Б, то там первым соперником украинцев станет национальная команда Израиля или сборная Боснии и Герцеговины. Если Сборная Украины пройдет в финал, то там возможна встреча либо с Финляндией, либо с Исландией.

Этот путь выглядит не таким грозным по именам - все же Польша и Уэльс команды солиднее, чем Израиль, Босния и Герцеговина, Финляндия или Исландия. Тем не менее, все четыре команды являются довольно неудобными соперниками.

Главной сложностью для Украины в плей-офф может стать то, что "сине-желтые" плохо играют спайки по два матча в короткий период. Если посмотреть на поединки отборочного цикла, украинцы всегда лучше играют первую игру, но тяжеловато выглядят во второй, которая играется через два-три дня. Физически команда не может сыграть их на одинаково высоком уровне.

Пример - матчи против Северной Македонии и Мальты. Сборная Украины побеждает северомакедонцев со счетом 3:2, совершая просто невероятный камбэк, а Мальту мы с большим трудом побеждаем со счетом 1:0. Если вспомнить игру с мальтийцами, то они создали большие проблемы "сине-желтым" и вполне могли забить.

В плей-офф перерыв между играми четыре дня и это уже лучше, будет время восстановиться. Но следует помнить, что спайки по два матча подряд украинцам даются тяжело. Тренерский штаб сборной об этом безусловно знает и, хочется верить, что Ребров найдет решение этой проблемы.

Когда жеребьевка плей-офф?

Жеребьевка плей-офф состоится 23 ноября в 13:00 по киевскому времени.

Когда матчи плей-офф?

Матчи полуфинала плей-офф будут сыграны 21 марта 2024 года. Финальные игры запланированы на 25 марта.

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Сборная Украины не смогла получить прямую путевку на Евро-2024. Тем не менее, команда Сергея Реброва показала, что она способна добиваться результата. Многие жалуются, что Украина не показала какой-то зрелищной игры и не "выносила" ту же сборную Мальты в очных противостояниях, однако - и это главное - наша команда взяла максимум очков в дуэлях с Мальтой и Северной Македонией. Кроме того, Украине удалось взять очки в играх с Англией и Италией. А поставь судья пенальти в эпизоде с Мудриком, украинцы вполне могли победить действующего чемпиона Европы и получить прямую путевку на Евро-2024.

Сергей Ребров за короткий период времени проделал прекрасную работу и собрал команду, которая добивается результата. Да, мы не разносим Мальту, мы не играем в яркий атакующий футбол, но мы не сборная Бразилии, не Англия и так далее.

Важно помнить и то, в какой ситуации находится наша страна, в каком чемпионате играют футболисты и на каких стадионах "сине-желтые" играют свои домашние матчи. Играй бы сборная во Львове, может, мы бы и дожали итальянцев, взяли те самые три очка... Также важно учитывать логистику: команда постоянно "на чемоданах"… А все эти факторы влияют на результат.

И, несмотря на все это, Украина набрала столько же очков, сколько и действующий чемпион Европы. Мы - на правильном пути. Этой команде по силам пройти плей-офф и пробиться на Евро-2024. А хочет ли УЕФА видеть Украину на Евро-2024 и позволит ли пройти? Это мы узнаем уже в следующем году. Пока хочется верить в неприятные совпадения, а не спланированные "палки в колеса".