Рафал Ростковски считает, что судья обязан был ставить пенальти в эпизоде с Мудриком.

В понедельник, 20 ноября, сборная Украины сыграла вничью с Италией в отборе на Евро-2024 и упустила возможность напрямую попасть в финальную часть первенства континента по футболу.

В концовке этой игры случился резонансный эпизод: защитник "Скуадры Адзурры" сбил в собственной штрафной Михаила Мудрика, но арбитр встречи Хесус Хиль Мансано не решился поставить пенальти и даже не пошел смотреть VAR.

Этот эпизод прокомментировал бывший польский арбитр, а сейчас эксперт Рафал Ростковски. Он считает скандалом тот факт, что VAR не стал проверять момент с возможынм пенальти. Ростковски также уверен в том, что игрок сборной Италии очевидно нарушал правила и судья матча обязан был поставить пенальти.

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"Я считаю, что отсутствие реакции VAR - это скандал. Не надо прибедняться. Очевидно, что Украина заслуживала пенальти. Брайан Кристанте совершил очевидный фол в собственной штрафной площади. Возможно, Михаил Мудрик слишком далеко отпустил мяч, мы не знаем, дотянулся бы он до мяча, но это не является смягчающим обстоятельством для Кристанте.

Итальянский защитник допустил серьезную ошибку. Он попал не по мячу, а по ноге украинца. Он прервал свои действия, и, к сожалению, мы не узнаем, дотянулся бы Мудрик до мяча и что было бы дальше. Это был просто фол. С точки зрения правил игры, ситуация простая. Мне трудно сказать, что произошло, что VAR не сообщил арбитру Хилю Мансано, что он должен был увидеть это на мониторе", - приводит слова Ростковски Przegladsportowy.

Благодаря ничьей в этой игре сборная Италии завоевала путевку на Евро-2024 по футболу. Сборная Украины, в свою очередь, также сохраняет шансы попасть на чемпионат Европы в Германии. Для этого команде Сергея Реброва нужно пройти плей-офф Лиги наций.

Ранее свое мнение о падении Мудрика в штрафной площаде сборной Италии высказал главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Специалист считает, что это был чистый пенальти. Капитан и голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма также прокомментировал резонансный эпизод, заявив, что судья мог ставить пенальти в этом моменте.

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