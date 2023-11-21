Джанлуиджи Доннарумма считает, что судья мог ставить пенальти в моменте с падением Михаила Мудрика.

Сборная Италии сыграла вничью против Украины в заключительном туре отбора на Евро-2024 по футболу.

В концовке этой игры защитник "Скудры Адзурры" сбил в собственной штрафной Михаила Мудрика, однако судья матча Хесус Хиль Мансано не решился поставить пенальти в этом эпизоде.

После игры капитан сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал решение арбитра не назначать пенальти на последних минутах поединка. Вратарь сказал, что он посмотрел повтор этого момента и считает, что арбитр мог назначит штрафной удар.

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"На поле я не очень понял, что там произошло. После матча я посмотрел повтор, и, по моему мнению, пенальти можно было ставить. Но хорошо, что получилось так, как получилось. Сейчас мы не думаем об этом, мы думаем о праздновании и наслаждаемся тяжелой ничьей против великой команды", - приводит слова Доннаруммы Football Italia.

Напомним, матч Украина - Италия закончился со счетом 0:0. Этот результат позволил "Скуадре Адзурре" завоевать путевку на Евро-2024 по футболу.

По итогам отборочного турнира сборная Украины набрала 14 очков и заняла третье место в турнирной таблице группы С, уступив Италии по дополнительным показателям. Первое место в группе заняла Англия, в активе которой 20 баллов. Северная Македония набрала 8 очков и финишировала четвертой. Последнее место заняла Мальта - 0 очков.

Сборная Украины все еще сохраняет шанс попасть на чемпионат Европы через плей-офф Лиги наций, матчи которого состоятся весной следующего года.

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