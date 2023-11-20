Сборная Украины завершила отбор на Евро-2024 ничьей со сборной Италии.

В понедельник, 20 ноября, состоялся поединок десятого тура квалификации Евро-2024 по футболу, в котором сборная Украины играла против Италии.

Номинально домашний матч для "сине-желтых" из-за войны в Украине проходил на стадионе "БайАрена" в немецком Леверкузене.

Обе команды имели хорошие моменты, чтобы забить гол, однако реализовать их не смогли. Ключевой эпизод игры случился в компенсированное ко второму тайму время - защитник сборной Италии сбил в штрафной площади Михаила Мудрика, однако судья матча не решился поставить пенальти в ворота действующих чемпионов Европы. Тут стоит вспомнить слова президента УЕФА Александера Чеферина, который перед матчем заявил, что Италия должна попасть на чемпионат Европы.

Видео дня

Украина – Италия – 0:0

Украина: Трубин, Конопля (Тимчик, 86), Забарный, Сваток (Малиновский, 90), Миколенко, Степаненко (Пихаленок, 80), Судаков, Зинченко (Сикан, 86), Цыганков (Зубков, 80), Довбык, Мудрик

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Ачерби, Буонджорно, Димарко, Фраттези, Барелла, Жоржиньо (Кристане, 70), Заньоло (Политано, 70), Распадори (Скамакка, 46), Кьеза (Кин, 81)

Предупреждение: Буонджорно, 7

В другом матче этой группы Северная Македония неожиданно сыграла вничью против сборной Англии. Однако этот результат никак не повлиял на турнирное положение команд.

По итогам отборочного турнира сборная Украины набрала 14 очков и заняла третье место в турнирной таблице группы С, уступив Италии по дополнительным показателям. На Евро-2024 из этой группы вышли Англия и Италия. Северная Македония набрала 8 очков и финишировала четвертой. Последнее место заняла Мальта - 0 очков.

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