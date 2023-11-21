Сергей Ребров уверен, что судья должен был поставить пенальти в моменте с падением Михаила Мудрика.

В понедельник, 20 ноября, сборная Украины сыграла вничью против Италии в рамках 10-го тура отбора на Евро-2024 по футболу.

В компенсированное ко второму тайму время вингер "сине-желтых" Михаил Мудрик упал в штрафной площади "Скуадры Адзурры" после контакта с защитником соперника, однако арбитр этой встречи не решился поставить пенальти.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал эпизод с падением Мудрика. Специлист считает, что Кристанте фолил против украинского вингера, поэтому суддя должен был поставить пенальти.

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"С моей точки зрения, это был 11-метровый. Но это решаем не мы. Наверняка при просмотре VAR не увидели фола. Там есть люди, которые смотрят.

У нас был план на игру. Мы играли против действующего чемпиона Европы. Очень тяжело против этой команды с первых минут постоянно прессинговать. Поэтому в первом тайме мы больше сконцентрировались на обороне, а во втором играли более интенсивно, больше прессинговали, благодаря этому отбирали мяч и создавали моменты. Ребята очень расстроены, потому что не добились результата. Но я считаю, что они показали хорошую игру, могу только поблагодарить их", - приводит слова Реброва официальный сайт УАФ.

Напомним, матч Украина - Италия завершился вничью со счетом 0:0. Благодаря этому результату сборная Италии заняла второе место в группе отбора на Евро-2024 и получила прямую путевку в финальную часть первенства континента.

Отметим, что сборная Украины также еще имеет шансы попасть на Евро-2024 через плей-офф Лиги наций, который состоится весной следующего года.

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