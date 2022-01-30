Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев поделился своим мнением о скандале вокруг Евгения Селезнева, который угрожал журналисту Андрею Сенькиву по телефону.
В интервью YouTube-каналу "BurBuzz" экс-футболист заявил, что на месте Селезнева не разговаривал бы с журналистом, а просто "отбил бы башку" ему.
Александр считает, что журналист поступил не по-мужски, записывая разговор с Селезневым.
"Я считаю, что это крыса, позорная крыса. Зачем ты записываешь? Ты же мужик. Во-первых, он выставил, не имея права этого делать. Во-вторых, он записал Жеку, когда он разговаривал. Я бы приехал просто, отбил ему башку, да и все. Я бы не разговаривал с ним по телефону", - сказал Алиев.
Читайте также"В моем сейфе сейчас только мыши": Игорь Суркис оценил свое состояниеНапомним, Селезнев в телефонных разговорах угрожал Сенькиву физической расправой после того, как журналист рассказал о дисциплинарных нарушениях нападающего в "Минае".
Евгений Селезнев: карьера и скандалы после возвращения в Украину
- В прошлом году Селезнев вернулся в УПЛ, заявив, что его цель - побить рекорд по голам в истории чемпионатов Украины, который делят Максим Шацких и Сергей Ребров (по 123 гола). На счету Селезнева 117 голов в чемпионатах Украины.
- Прошлый сезон Селезнев начинал в составе "Колоса", но в зимнее межсезонье со скандалом был отчислен из клуба. Отчисление было связано с нарушением режима.
- В составе "Колоса" Селезнев провел 12 матчей, забив 5 голов (все - с пенальти). Во второй половине сезона форвард не играл.
- За время пребывания в Украине у Селезнева произошел конфликт с хорватским тренером "Днепра-1" Игорем Йовичевичем, который просил футболиста разговаривать на украинском. Позже Селезнев прокомментировал этот конфликт.
- Также Селезнев дал в Украине интервью, в котором оскорбил болельщиков из-за своего прозвища "Кормилец".
- Летом 2021 года нападающий подписал контракт с "Минаем".
- В новом сезоне он назвал соперника "проституткой". Позже Евгений угрожал фанатам, которые были на трибунах, а также конфликтовал с динамовцем Александром Караваевым.