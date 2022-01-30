Александр Алиев поддержал Евгения Селезнева в скандальной истории.

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев поделился своим мнением о скандале вокруг Евгения Селезнева, который угрожал журналисту Андрею Сенькиву по телефону.

В интервью YouTube-каналу "BurBuzz" экс-футболист заявил, что на месте Селезнева не разговаривал бы с журналистом, а просто "отбил бы башку" ему.

Александр считает, что журналист поступил не по-мужски, записывая разговор с Селезневым.

"Я считаю, что это крыса, позорная крыса. Зачем ты записываешь? Ты же мужик. Во-первых, он выставил, не имея права этого делать. Во-вторых, он записал Жеку, когда он разговаривал. Я бы приехал просто, отбил ему башку, да и все. Я бы не разговаривал с ним по телефону", - сказал Алиев.

Читайте также"В моем сейфе сейчас только мыши": Игорь Суркис оценил свое состояниеНапомним, Селезнев в телефонных разговорах угрожал Сенькиву физической расправой после того, как журналист рассказал о дисциплинарных нарушениях нападающего в "Минае".

Евгений Селезнев: карьера и скандалы после возвращения в Украину