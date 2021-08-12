Евгений Селезнев вновь попал в скандальную ситуацию.

У нападающего "Миная" Евгения Селезнева возник конфликт с защитником "Динамо" Александром Караваевым во время матча Украинской Премьер-лиги.

Видео опубликовал YouTube-канал "ПРОФУТБОЛ Digital".

Конфликтная ситуация возникла в подтрибунном помещении. Между игроками состоялся следующий диалог:

Селезнев (обращаясь к Виталию Буяльскому): Буя, ну какого х*я он свистит, б***ь, в штрафной?

Караваев: Я тебе сейчас все в глаза скажу.

Селезнев: Пошли отойдем вместе на улицу, возле стадиона выйдем.

Караваев: А для чего?

Селезнев: Поговорим.

Караваев: Для чего?

Селезнев: Ну просто поговорим.

Караваев: Зачем мне с тобой разговаривать?

Селезнев: Ну и все.

Селезнев (обращаясь к своему одноклубнику): Ну ты видел? Я чисто, с*ка, мяч забирал.

После игры Караваева спросили о конфликте. Футболист ответил:

"Я не хочу это комментировать. Я адекватный парень, я сейчас еду домой проводить время с семьей. У меня есть, на что тратить свое время. Об остальном я даже не задумываюсь.

Какой может быть конфликт? Мы играем в футбол. Кто-то чем-то недоволен и что-то высказывает. У кого-то личные претензии или проблемы. У меня нет никаких претензий, я играю в футбол, мы показываем свою игру, добиваемся положительного результата. Что нам еще нужно? Все, что происходит, происходит там".

Читайте такжеСкандальный футболист Селезнев обозвал соперника "проституткой" в перерыве матча УПЛ - СМИ

Евгений Селезнев: карьера и скандалы после возвращения в Украину

В прошлом году Селезнев вернулся в УПЛ, заявив, что его цель - побить рекорд по голам в истории чемпионатов Украины, который делят Максим Шацких и Сергей Ребров (по 123 гола). На счету Селезнева 116 голов в чемпионатах Украины.

Прошлый сезон Селезнев начинал в составе "Колоса", но в зимнее межсезонье со скандалом был отчислен из клуба. Отчисление было связано с нарушением режима.

В составе "Колоса" Селезнев провел 12 матчей, забив 5 голов (все - с пенальти). Во второй половине сезона форвард не играл.

За время пребывания в Украине у Селезнева произошел конфликт с хорватским тренером "Днепра-1" Игорем Йовичевичем, который просил футболиста разговаривать на украинском. Позже Селезнев прокомментировал этот конфликт.

Также Селезнев дал в Украине интервью, в котором оскорбил болельщиков из-за своего прозвища "Кормилец".

Летом 2021 года нападающий подписал контракт с "Минаем".

Автор: Антон Дударь