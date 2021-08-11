"Минай" не смог остановить действующего чемпиона Украины.

11 августа киевское "Динамо" сыграло перенесенный матч первого тура чемпионата Украины сезона 2021/2022. В гости к "бело-синим" приехал закарпатский "Минай".

Динамовцы без проблем одержали победу и набрали 9 очков после трех туров УПЛ. Для "Миная" это был второй поединок в этом сезоне чемпионата Украины (до этого подопечные Василия Кобина обыграли "Александрию" - 1:0).

"Динамо" этот поединок проводило без Мирчи Луческу, который наблюдал за игрой с трибун. Румынский специалист все еще по состоянию здоровья не может руководить командой. Но и без своего наставника динамовцы уверенно завоевали три зачетных пункта.

В первом тайме 22-летний венесуэлец Эрик Рамирес сперва отдал голевую передачу на Виталия Буяльского, а затем забил свой дебютный гол за "Динамо". Это был первый официальный матч Рамиреса в футболке "бело-синих".

"Динамо" - "Минай" - 2:0

Голы: Буяльский, 19, Рамирес, 45+1

"Динамо": Бущан, Миколенко, Сирота, Забарный, Тымчик, Андриевский (Сидорчук, 68), Шепелев (Шапаренко, 62), Караваев (Сидклей, 62), Буяльский (Леднев, 80), Рамирес (Гармаш, 62), Цыганков

"Минай": Кучер, Багайоко, Векляк, Гончар (Горин, 80), Кныш, Синегуб, Кулиев, Байдал (Ахмедзаде, 57), Хахлёв (Петрусенко, 64), Кобак (Билоног, 57), Селезнев (Вишневский, 57)

Полная запись игры от FootballHub.

"Динамо" в сезоне 2021-2022: главное

В летнее межсезонье "бело-синие" подписали четырех новичков в линию атаки: Дениса Антюха, Илью Шкурина, Владислава Кулача и Эрика Рамиреса.

Новый сезон УПЛ "Динамо" начало 1 августа домашним матчем против "Вереса".

В Лиге чемпионов киевляне начнут свой путь с группового этапа. Своих соперников динамовцы узнают 26 августа, а старт в турнире намечен на 14-15 сентября.

"Динамо" уже презентовало новую форму на сезон.

Автор: Артем Будрин