Евгений Селезнев нарушает дисциплину в "Минае".

Журналист программы "ТаТоТаке" Андрей Сенькив рассказал о проблемах с дисциплиной у скандального нападающего "Миная" Евгения Селезнева.

Об этом он рассказал в эфире программы на YouTube.

"Сразу несколько источников мне сообщают, что Селезнев, тем или иным образом, нарушает дисциплину. Он держит диету, много работает на тренировках, ходит на бокс и... плюс он любит бухать. У него уже было несколько загулов за период осени", - сказал Сенькив.

"После забитого гола "Ингульцу" он вновь поехал кутить. Была драка, в которой Селезнев пострадал. На скриншоте можно увидеть, что у него что-то не так с верхней губой. Это как раз результат того, что произошло. Он приехал с утра на тренировку, но не участвовал в ней", - добавил журналист.

По словам Сенькива, в "Минае" закрывают глаза на такое поведение футболиста:

"Вопрос в том, что клуб об этом ему особо ничего не говорит. Они по сути знали, кого пригласили в команду, и закрывают на это глаза. Были случаи, когда Селезнев приезжал на базу в, скажем так, несвежем состоянии, было видно, что он не отошел от вчерашних загулов".

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При этом журналист отметил, что у Селезнева есть субординация по отношению к тренерскому штабу "Миная", чего не было в его предыдущем клубе "Колосе".

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Автор: Антон Дударь