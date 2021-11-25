Журналист программы "ТаТоТаке" Андрей Сенькив рассказал о проблемах с дисциплиной у скандального нападающего "Миная" Евгения Селезнева.
Об этом он рассказал в эфире программы на YouTube.
"Сразу несколько источников мне сообщают, что Селезнев, тем или иным образом, нарушает дисциплину. Он держит диету, много работает на тренировках, ходит на бокс и... плюс он любит бухать. У него уже было несколько загулов за период осени", - сказал Сенькив.
"После забитого гола "Ингульцу" он вновь поехал кутить. Была драка, в которой Селезнев пострадал. На скриншоте можно увидеть, что у него что-то не так с верхней губой. Это как раз результат того, что произошло. Он приехал с утра на тренировку, но не участвовал в ней", - добавил журналист.
По словам Сенькива, в "Минае" закрывают глаза на такое поведение футболиста:
"Вопрос в том, что клуб об этом ему особо ничего не говорит. Они по сути знали, кого пригласили в команду, и закрывают на это глаза. Были случаи, когда Селезнев приезжал на базу в, скажем так, несвежем состоянии, было видно, что он не отошел от вчерашних загулов".
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При этом журналист отметил, что у Селезнева есть субординация по отношению к тренерскому штабу "Миная", чего не было в его предыдущем клубе "Колосе".
Евгений Селезнев: карьера и скандалы после возвращения в Украину
- В прошлом году Селезнев вернулся в УПЛ, заявив, что его цель - побить рекорд по голам в истории чемпионатов Украины, который делят Максим Шацких и Сергей Ребров (по 123 гола). На счету Селезнева 117 голов в чемпионатах Украины.
- Прошлый сезон Селезнев начинал в составе "Колоса", но в зимнее межсезонье со скандалом был отчислен из клуба. Отчисление было связано с нарушением режима.
- В составе "Колоса" Селезнев провел 12 матчей, забив 5 голов (все - с пенальти). Во второй половине сезона форвард не играл.
- За время пребывания в Украине у Селезнева произошел конфликт с хорватским тренером "Днепра-1" Игорем Йовичевичем, который просил футболиста разговаривать на украинском. Позже Селезнев прокомментировал этот конфликт.
- Также Селезнев дал в Украине интервью, в котором оскорбил болельщиков из-за своего прозвища "Кормилец".
- Летом 2021 года нападающий подписал контракт с "Минаем".
- В новом сезоне он назвал соперника "проституткой". Позже Евгений угрожал фанатам, которые были на трибунах, а также конфликтовал с динамовцем Александром Караваевым.