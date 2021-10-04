Нападающий "Миная" поддался на провокацию.

Форвард "Миная" Евгений Селезнев вновь стал фигурантом скандала.

Бывший бомбардир "Шахтера", "Днепра" и сборной Украины поругался с болельщиком во время матча 10-го тура УПЛ, в котором "Минай" уступил "Металлисту 1925".

36-летний Селезнев выходил из подтрибунного помещения на второй тайм и услышал в свой адрес оскорбление с трибун: "Селя, ПФЛ". Зритель намекнул, что Селезневу место в Первой лиге России.

Форвард не замедлил с ответом:

"Я же тебя сейчас вытащу, башку отобью. Хочешь? Можно я сейчас сюда залезу (показывает на первые ряды сектора - прим.ред.)? Нет? А можете мне его вытащить?", - обратился Селезнев к стюарду.

Евгений Селезнев: карьера и скандалы после возвращения в Украину

В прошлом году Селезнев вернулся в УПЛ, заявив, что его цель - побить рекорд по голам в истории чемпионатов Украины, который делят Максим Шацких и Сергей Ребров (по 123 гола). На счету Селезнева 116 голов в чемпионатах Украины.

Прошлый сезон Селезнев начинал в составе "Колоса", но в зимнее межсезонье со скандалом был отчислен из клуба. Отчисление было связано с нарушением режима.

В составе "Колоса" Селезнев провел 12 матчей, забив 5 голов (все - с пенальти). Во второй половине сезона форвард не играл.

За время пребывания в Украине у Селезнева произошел конфликт с хорватским тренером "Днепра-1" Игорем Йовичевичем, который просил футболиста разговаривать на украинском. Позже Селезнев прокомментировал этот конфликт.

Также Селезнев дал в Украине интервью, в котором оскорбил болельщиков из-за своего прозвища "Кормилец".

Летом 2021 года нападающий подписал контракт с "Минаем".

В новом сезоне у него возник конфликт с футболистом "Динамо". В другом матче он назвал соперника "проституткой".

Автор: Артем Будрин