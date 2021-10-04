Евгений Селезнев / фото ФК Минай

Форвард "Миная" Евгений Селезнев вновь стал фигурантом скандала.

Бывший бомбардир "Шахтера", "Днепра" и сборной Украины поругался с болельщиком во время матча 10-го тура УПЛ, в котором "Минай" уступил "Металлисту 1925".

36-летний Селезнев выходил из подтрибунного помещения на второй тайм и услышал в свой адрес оскорбление с трибун: "Селя, ПФЛ". Зритель намекнул, что Селезневу место в Первой лиге России.

Форвард не замедлил с ответом:

"Я же тебя сейчас вытащу, башку отобью. Хочешь? Можно я сейчас сюда залезу (показывает на первые ряды сектора - прим.ред.)? Нет? А можете мне его вытащить?", - обратился Селезнев к стюарду.

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Автор: Артем Будрин