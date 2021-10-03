Состоялись очередные матчи 10-го тура чемпионата Украины по футболу.

В рамках 10-го тура УПЛ состоялось еще два матча: "Заря" принимала "Десну", а "Металлист 1925" играл с "Минаем". Обе встречи завершились победами хозяев поля.

"Заря" одержала сухую победу. Счет мог быть и крупнее, но в начале матча Сергей Булеца не реализовал пенальти.

"Заря", обыграв "Десну", набрала 20 очков и поднялась на четвертое место в УПЛ. "Десна", у которой 16 очков, идет седьмой.

"Заря" - "Десна" - 2:0

Голы: Булеца, 19, Громов, 70

"Заря": Мацапура, Фаворов, Имереков, Цвек, Хомченовский, Назарина, Кабаев (Гладкий, 76), Булеца (Шахаб, 75), Кочергин, Громов (Лунев, 75), Аллахьяр

"Десна": Литовка, Жук (Масалов, 76), Ковтун (Сафронов, 46), Селин, Картушов (Дегтярев, 86), Арвеладзе (Юрченко, 76), Домбровский, Болбат, Завийский, Калитвинцев, Безбородько (Будковский, 46)

Предупреждения: Хомченовский, Цвек, Снурницын - Литовка, Болбат, Будковский

Нереализованный пенальти: Булеца, 7

Видео голов

Судьбу противостояния "Металлиста 1925" и "Миная" решил гол с пенальти.

"Металлист 1925" набрал 13 очков, харьковчане идут восьмыми. "Минай", у которого 6 очков, занимает 15-е место.

"Металлист 1925" - "Минай" - 1:0

Гол: Габелок, 72 (с пенальти)

"Металлист 1925": Сидоренко, Западня, Ченбай, Шершень, Ермаков, Ременюк, Кравченко, Габелок, Крыськив, Батюшин, Марлисон (Зубков, 65)

"Минай": Кучер, Векляк, Багайоко (Синегуб, 46), Гончар, Месхи (Хахлев, 85), Матич, Коваленко (Ахмедзаде, 58), Петрусенко, Кулиев, Байдал, Селезнев (Кобак, 71)

Предупреждения: Ченбай, Габелок, Матич, Коваленко, Ременюк, Протасов, Ахмедзаде

Видео гола

Украинская Премьер-лига: 10-й тур

Автор: Антон Дударь