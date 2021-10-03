Матч завершился без забитых голов.

В Луцке состоялся матч 10-го тура УПЛ, в котором встречались "Верес" и "Александрия". Поединок завершился вничью.

В концовке "Александрия" могла вырвать победу, но после удара Кирилла Ковальца "Верес" спасла перекладина.

"Александрия" после этого матча набрала 18 очков и занимает в УПЛ пятое место. "Верес", у которого 12 очков, идет восьмым.

"Верес" - "Александрия" - 0:0

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"Верес": Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Полюлях, Петько, Е. Пасич (Дахновский, 84), Панасенко (Гегедош, 81), Г. Пасич (Тимофеенко, 85), Сергийчук (М. Шестаков, 66)

"Александрия": Билык, Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков, Калюжный, Дрышлюк, Ковалец, Кожушко (Кирюханцев, 74), Гринь, Третьяков (Одарюк, 28)

Предупреждения: Полюлях - Ковалец, Дубра, Дришлюк, Бабогло, Кирюханцев

Украинская Премьер-лига: 10-й тур

Автор: Антон Дударь