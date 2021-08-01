У форварда произошел конфликт с игроком "Александрии" в подтрибунном помещении.

Нападающий Евгений Селезнев, который недавно подписал контракт с "Минаем", со скандалом вернулся в Украинскую Премьер-лигу.

Как сообщает UA Football, в перерыве матча "Минай" - "Александрия" у Селезнева случился конфликт с защитником команды-соперника Евгением Бабогло, а также ассистентом тренера "Александрии".

Отмечается, что Селезнев назвал Бабогло "проституткой" и предложил выйти "один на один".

Очевидно, именно по итогам этого конфликта Селезнев получил от арбитра желтую карточку.

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Евгений Селезнев: карьера и скандалы после возвращения в Украину

В прошлом году Селезнев вернулся в УПЛ, заявив, что его цель - побить рекорд по голам в истории чемпионатов Украины, который делят Максим Шацких и Сергей Ребров (по 123 гола). На счету Селезнева 116 голов в чемпионатах Украины.

Прошлый сезон Селезнев начинал в составе "Колоса", но в зимнее межсезонье со скандалом был отчислен из клуба. Отчисление было связано с нарушением режима.

В составе "Колоса" Селезнев провел 12 матчей, забив 5 голов (все - с пенальти). Во второй половине сезона форвард не играл.

За время пребывания в Украине у Селезнева произошел конфликт с хорватским тренером "Днепра-1" Игорем Йовичевичем, который просил футболиста разговаривать на украинском. Позже Селезнев прокомментировал этот конфликт.

Также Селезнев дал в Украине интервью, в котором оскорбил болельщиков из-за своего прозвища "Кормилец".

Автор: Антон Дударь