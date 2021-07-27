"Минай" усилил свою линию атаки.

Бывший форвард "Шахтера", "Днепра" и сборной Украины Евгений Селезнев подписал контракт с "Минаем", который чудом попал в элитный дивизион чемпионата Украины на сезон 2021/2022.

Об этом сообщается на официальном сайте команды из Закарпатской области.

36-летний нападающий договорился с клубом о соглашении на один год.

С последнего своего места работы Селезнев ушел со скандалом - тренер "Колоса" отчислил игрока за неспортивное поведение.

Евгений в своей карьере также защищал цвета киевского "Арсенала", "Кубани", "Карабюкспора", "Малаги" и "Бурсаспора".

Евгений Селезнев: возвращение в Украину

Селезнев заявил, что его цель в Украине - побить рекорд по голам в истории чемпионатов Украины, который делят Максим Шацких и Сергей Ребров (по 123 гола).

В составе своего предыдущего клуба "Колоса" Селезнев провел 12 матчей, в которых забил 5 голов (все - с пенальти).

В настоящее время на его счету 116 голов в чемпионатах Украины.

За время пребывания в Украине у Селезнева произошел конфликт с хорватским тренером "Днепра-1" Игорем Йовичевичем, который просил футболиста разговаривать на украинском языке. Позже Селезнев прокомментировал этот конфликт.

Также Селезнев дал в Украине интервью, в котором обидел болельщиков из-за своего прозвища "Кормилец".

Автор: Артем Будрин