Футбольный клуб "Минай" официально включен в состав участников Украинской Премьер-лиги в сезоне 2021-2022.
Об этом сообщается на сайте УПЛ.
Исполнительный комитет УАФ утвердил предложение УПЛ о включении "Миная" в состав участников турнира. 12 июля за то, чтобы "Минай" выступал в УПЛ, проголосовали клубы-участники чемпионата.
"Минай" заменит в УПЛ донецкий "Олимпик", который снялся с турнира.
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Напомним, что в прошлом сезоне "Минай" вылетел из элитного дивизиона, заняв последнее место.
Украинская Премьер-лига 2021-2022: что нужно знать
- С нового сезона чемпионат Украины расширен до 16 участников. Команды сыграют в два круга.
- Из первой лиги в УПЛ поднялись "Верес", "Черноморец" и "Металлист-1925".
Чемпионский титул будет защищать "Динамо" Киев.
Уже утвержден календарь первого круга УПЛ.
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