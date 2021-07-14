В состав участников УПЛ включен клуб, который вылетел из элитного дивизиона в прошлом сезоне.

Футбольный клуб "Минай" официально включен в состав участников Украинской Премьер-лиги в сезоне 2021-2022.

Об этом сообщается на сайте УПЛ.

Исполнительный комитет УАФ утвердил предложение УПЛ о включении "Миная" в состав участников турнира. 12 июля за то, чтобы "Минай" выступал в УПЛ, проголосовали клубы-участники чемпионата.

"Минай" заменит в УПЛ донецкий "Олимпик", который снялся с турнира.

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Напомним, что в прошлом сезоне "Минай" вылетел из элитного дивизиона, заняв последнее место.

Украинская Премьер-лига 2021-2022: что нужно знать

С нового сезона чемпионат Украины расширен до 16 участников. Команды сыграют в два круга.

Из первой лиги в УПЛ поднялись "Верес", "Черноморец" и "Металлист-1925".

Чемпионский титул будет защищать "Динамо" Киев.

Уже утвержден календарь первого круга УПЛ.

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Автор: Антон Дударь