"Минай" может вернуться в УПЛ, едва вылетев из нее.

Закарпатский "Минай" может заменить в Украинской Премьер-лиге "Олимпик", который снялся с чемпионата.

Об этом сообщает meta-ratings.com.ua.

Клубы УПЛ проголосовали за то, чтобы именно "Минай" заменил "Олимпик" в чемпионате.

Решение будет официально утверждено в ближайшее время на исполкоме УАФ.

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Напомним, в прошлом сезоне "Минай" занял в УПЛ последнее место и вылетел из элитного дивизиона.

Летом на пост главного тренера команды вернулся Василий Кобин.

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С нового сезона чемпионат Украины расширен до 16 участников. Команды сыграют в два круга.

Из первой лиги в УПЛ поднялись "Верес", "Черноморец" и "Металлист-1925".

Кто заменит в турнире "Олимпик", на данный момент неизвестно.

Чемпионский титул будет защищать "Динамо" Киев.

Уже утвержден календарь первого круга УПЛ.

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Автор: Антон Дударь