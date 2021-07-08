Донецкий клуб приостановил свою деятельность.

Донецкий "Олимпик" не будет участвовать в Украинской Премьер-лиге в сезоне 2021-2022.

Об этом сообщил президент "Олимпика" Владислав Гельзин, передает сайт клуба.

Гельзин подчеркнул, что это "непростой", но "обдуманный и взвешенный шаг".

"Клуб приостанавливает свою деятельность, но на этом мы не ставим точку. Я верю, что настанет время, когда футбольный клуб "Олимпик" снова будет радовать своих болельщиков яркими выступлениями. А сама игра будет проходить по одним для всех правилам не только на поле, но и за его пределами. Ведь футбол в Украине любят, и мы гордимся, что "Олимпик" навсегда останется в его истории", - заявил Гельзин.

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Напомним, ранее УАФ отстранила Гельзина от футбольной деятельности на пять лет. Очевидно, именно с этим связано решение приостановить деятельность клуба.

"Олимпик": история клуба

"Олимпик" был основан 15 июля 2001 года.

В сезоне 2004-2005 команда дебютировала на профессиональном уровне - во Второй лиге Украины, а в сезоне 2013-2014 завоевала право повыситься из Первой лиги в УПЛ.

Перед стартом в Украинской Премьер-лиге "Олимпик" был вынужден переехать из Донецка в Киев.

Дебютировав в УПЛ в 2014 году, "Олимпик" не вылетал из высшего дивизиона. А лучшим результатом команды стало четвертое место в сезоне 2016-2017.

В 2017 году "Олимпик" дебютировал в еврокубках, но не сумел пройти греческий ПАОК в третьем раунде квалификации Лиги Европы.

Прошлый сезон донецкий клуб завершил на 13-м месте в УПЛ.

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Автор: Антон Дударь