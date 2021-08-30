Евгений Селезнев / фото ФК Минай

В сенсационном поединке шестого тура УПЛ "Минай" и "Шахтер" сильнейшего не обнаружили. Впрочем, игра запомнилась тем, что нападающий "Миная" Евгений Селезнев вышел на поле в футболке без нашивки Украинской ассоциации футбола с текстом "Слава Украине! Героям слава!".

Все остальные игроки играли с нашивкой, где были напечатаны патриотические лозунги и, таким образом, не нарушили регламент чемпионата Украины.

Селезнев прокомментировал это недоразумение следующим образом:

"Я что, сам себе шью, б***ь? Они же сами футболки делают. При чем тут я? Есть же администратор. Возможно, забыли. Почему всегда я? Мне повесили футболку, я ее надел. Я же не смотрю и не знаю, что там по регламенту должно быть".

"Друзья, поймите меня правильно. Я - не администратор команды, я не слежу за футболками. Какую мне футболку дали - такую я и надел. Я не делаю сам себе футболки. Я и регламента не знаю: что надо набивать, а что не надо. Я не разбираюсь в этом. Мне дали футболку - я ее надел", - отметил Селезнев.

"Минай" также сделал официальное заявление, где пообещал найти виновных:

"В матче "Миная" с "Шахтером", который состоялся в воскресенье, 29 августа, и который закончился вничью 1:1, возникло недопонимание с футболкой форварда команды Евгения Селезнева. ФК "Минай" со всей ответственностью заявляет, что все манипуляционные сообщения в СМИ о причастности футболиста к исчезновению соответствующей надписи на футболке - бессодержательны".

"Дело в том, что игровую футболку Е. Селезнева из-за определенных непредсказуемых обстоятельств пришлось оперативно заменить в день игры. Производитель формы, за что выражаем ему благодарность, прислал новую форму, чтобы футболист смог выйти в ней на поле в матче с "Шахтером".

"Однако ответственные за экипировку работники клуба, к сожалению, не проконтролировали наличие всех необходимых логотипов и наклеек на форме. Поэтому Евгений вышел на поле в футболке без шеврона "Слава Украине".

"Минай" готов понести штрафные санкции по этой ситуации, а все ответственные понесут наказание", - сказано в заявлении клуба.

Менеджер по маркетингу "Миная" Евгений Донцов также пролил свет на ситуацию. Он отметил, что шевронов с патриотическими лозунгами не хватает:

"Ситуация, на самом деле в том, что игроки часто дарят футболки, порой администраторы команды не в курсе, что игроки подарили форму. И часто бывает, что форму для игрока дозаказывают за день или в день игры. И такое бывает. А что касается шевронов, то к сожалению, их клубам в достаточном количестве еще до сих пор не предоставили. Легко не проверив, навесить еще один ярлык человеку. Стоит порой просто проверить информацию перед тем, как ее постить".

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Евгений Селезнев: карьера и скандалы после возвращения в Украину

  • В прошлом году Селезнев вернулся в УПЛ, заявив, что его цель - побить рекорд по голам в истории чемпионатов Украины, который делят Максим Шацких и Сергей Ребров (по 123 гола). На счету Селезнева 116 голов в чемпионатах Украины.
  • Прошлый сезон Селезнев начинал в составе "Колоса", но в зимнее межсезонье со скандалом был отчислен из клуба. Отчисление было связано с нарушением режима.
  • В составе "Колоса" Селезнев провел 12 матчей, забив 5 голов (все - с пенальти). Во второй половине сезона форвард не играл.
  • За время пребывания в Украине у Селезнева произошел конфликт с хорватским тренером "Днепра-1" Игорем Йовичевичем, который просил футболиста разговаривать на украинском. Позже Селезнев прокомментировал этот конфликт.
  • Также Селезнев дал в Украине интервью, в котором оскорбил болельщиков из-за своего прозвища "Кормилец".
  • Летом 2021 года нападающий подписал контракт с "Минаем".

Автор: Артем Будрин