Донецкий "Шахтер" в рамках шестого тура Украинской Премьер-лиги пожаловал в гости к "Минаю". Команда из закарпатской области сенсационно забрала очки у "горняков".
В первом тайме красную карточку получил центральный защитник дончан Марлон. 25-летний бразилец в течение пяти минут дважды нарушил правила и получил удаление от главного арбитра матча - Екатерины Монзуль.
Впрочем, еще до перерыва "Шахтер" получил право на пенальти, которое реализовал Лассина Траоре. Во второй половине встречи "Минай" воспользовался численным большинством. Подопечные Василия Кобина на 76-й минуте восстановили паритет - Рустам Ахмедзаде головой попал в ворота Андрея Пятова.
За минуту до финального свистка за неспортивное поведение по красной карточке получили защитник "Шахтера" Додо и хавбек "Миная" Эльдар Кулиев.
В итоге на табло зафиксирован счет 1:1.
"Минай" - "Шахтер" - 1:1
Голы: Ахмедзаде, 76 - Траоре, 34 (пенальти)
"Минай": Кучер, Гончар, Векляк, Горин, Синегуб, Петрусенко, Месхи (Кулиев, 61), Ахмедзаде (Матич, 90), Лиховидько (Байдал, 72), Билоног (Б. Коваленко, 61), Селезнев (Вишневский, 72)
"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили (Корниенко, 83), Степаненко, Маркос Антонио, Тете (Витао, 19), Марлос (Судаков, 69), Соломон (Майкон, 69), Траоре (Сикан, 83)
Предупреждения: Гончар, 58, Кулиев, 90+1, 90+6 - Марлон, 9, 15, Марлос, 57
Удаления: Кулиев, 90+6 (второе предупреждение) - Марлон, 15 (второе предупреждение), Додо, 90+6 (неспортивное поведение)
Видео обзор первого тайма.
Гол Рустама Ахмедзаде.
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