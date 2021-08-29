"Горняки" львиную часть поединка играли в меньшинстве.

Донецкий "Шахтер" в рамках шестого тура Украинской Премьер-лиги пожаловал в гости к "Минаю". Команда из закарпатской области сенсационно забрала очки у "горняков".

В первом тайме красную карточку получил центральный защитник дончан Марлон. 25-летний бразилец в течение пяти минут дважды нарушил правила и получил удаление от главного арбитра матча - Екатерины Монзуль.

Впрочем, еще до перерыва "Шахтер" получил право на пенальти, которое реализовал Лассина Траоре. Во второй половине встречи "Минай" воспользовался численным большинством. Подопечные Василия Кобина на 76-й минуте восстановили паритет - Рустам Ахмедзаде головой попал в ворота Андрея Пятова.

За минуту до финального свистка за неспортивное поведение по красной карточке получили защитник "Шахтера" Додо и хавбек "Миная" Эльдар Кулиев.

В итоге на табло зафиксирован счет 1:1.

"Минай" - "Шахтер" - 1:1

Голы: Ахмедзаде, 76 - Траоре, 34 (пенальти)

"Минай": Кучер, Гончар, Векляк, Горин, Синегуб, Петрусенко, Месхи (Кулиев, 61), Ахмедзаде (Матич, 90), Лиховидько (Байдал, 72), Билоног (Б. Коваленко, 61), Селезнев (Вишневский, 72)

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили (Корниенко, 83), Степаненко, Маркос Антонио, Тете (Витао, 19), Марлос (Судаков, 69), Соломон (Майкон, 69), Траоре (Сикан, 83)

Предупреждения: Гончар, 58, Кулиев, 90+1, 90+6 - Марлон, 9, 15, Марлос, 57

Удаления: Кулиев, 90+6 (второе предупреждение) - Марлон, 15 (второе предупреждение), Додо, 90+6 (неспортивное поведение)

Видео обзор первого тайма.

Гол Рустама Ахмедзаде.

Украинская Премьер-Лига: 6-й тур

Автор: Артем Будрин