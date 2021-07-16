В регламент соревнований внесли изменения.

Клубы украинской Премьер-лиги начиная с нового сезона будут играть в формах с большой эмблемой Украинской ассоциации футбола (УАФ), где размещены лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!".

Об этом указано в регламенте УПЛ на сезон 2021/2022.

Новый логотип разместят на футболке спереди между эмблемой клуба и пометкой с брендом производителя экипировки на уровне середины плеча. В регламенте прописано, что использование логотипа с патриотическим лозунгом является обязательным.

Заметим, что играть в формах с новым логотипом клубы будут не только во время матчей УПЛ, а также Кубка Украины и Суперкубка.

Большая эмблема УАФ с лозунгами "Слава Украине!" и "Героям слава!" была утверждена после того, как они стали официальными лозунгами национальной сборной. Этому предшествовал громкий скандал с формой сборной Украины на Евро-2020.

Напомним, что в России негативно отнеслись к лозунгу "Слава Украине!" на экипировке сборной.

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Автор: Артем Будрин