Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола единогласно принял такое решение.

Лозунг "Слава Украине! Героям слава!" стал официальным футбольным лозунгом украинских футболистов.

Также утверждены графические символы - малый герб УАФ в виде Трезубца с надписью "Ukraine" и большой герб - карта Украины с Трезубцем в центре.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

"Только что Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола единогласно, 45 членов "за", поддержал моё предложение и утвердил футбольные символы Украины. Отныне, вместе с малым гербом УАФ в виде Трезубца с надписью "Ukraine", на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене и в матчах национальных сборных сможет использоваться большой герб - карта Украины с Трезубцем в центре", - отметил Павелко.

Также Исполком утвердил официальный футбольный статус лозунгов "Слава Украине!" и "Героям слава!", которые, по словам президента УАФ, уже много лет являются поздравлением для украинских болельщиков и в родной стране, и во всем мире. "На всех наших матчах сборных уникальный национальный футбольный код, который содержат в себе эти атрибуты, объединил всех украинцев из разных регионов Украины и наших земляков из разных стран и континентов. Мы обязаны и имеем за честь оберегать его и наполнять новой силой единения! Поздравляю всю футбольную Украину с этим историческим решением! Слава Украине! Героям слава!", - говорится в заметке.

Напомним, что 10 июня Павелко вылетел на переговоры в Рим из УЕФА. Теперь украинская сторона имеет весомый аргумент в этом споре.

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Автор: Дмитрий Хилюк