Лозунг "Слава Украине! Героям слава!" стал официальным футбольным лозунгом украинских футболистов.
Также утверждены графические символы - малый герб УАФ в виде Трезубца с надписью "Ukraine" и большой герб - карта Украины с Трезубцем в центре.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.
"Только что Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола единогласно, 45 членов "за", поддержал моё предложение и утвердил футбольные символы Украины. Отныне, вместе с малым гербом УАФ в виде Трезубца с надписью "Ukraine", на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене и в матчах национальных сборных сможет использоваться большой герб - карта Украины с Трезубцем в центре", - отметил Павелко.
Также Исполком утвердил официальный футбольный статус лозунгов "Слава Украине!" и "Героям слава!", которые, по словам президента УАФ, уже много лет являются поздравлением для украинских болельщиков и в родной стране, и во всем мире. "На всех наших матчах сборных уникальный национальный футбольный код, который содержат в себе эти атрибуты, объединил всех украинцев из разных регионов Украины и наших земляков из разных стран и континентов. Мы обязаны и имеем за честь оберегать его и наполнять новой силой единения! Поздравляю всю футбольную Украину с этим историческим решением! Слава Украине! Героям слава!", - говорится в заметке.
Напомним, что 10 июня Павелко вылетел на переговоры в Рим из УЕФА. Теперь украинская сторона имеет весомый аргумент в этом споре.
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Форма Украины на Евро-2020
- 6 июня стало известно, в какой форме сборная Украины будет выступать на Евро-2020, старт которого намечен на 11 июня. Форма была представлена в трех цветах: желтом, синем и белом.
- Особенностью является то, что на ней нанесен контур карты Украины. Сзади под воротником нанесена надпись "Слава Украине!", а на внутренней стороне - "Героям слава!".
- Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев призвал УЕФА запретить сборной Украины выступать на Евро-2020 в новой форме с Крымом. А экс-боксер Николай Валуев заявил: "Это попытка политизировать спорт, это некрасиво". Также появилась реакция российского МИДа.
- Однако УЕФА сначала утвердил новую форму украинской сборной для выступления на Евро-2020, а затем внес коррективы.
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