Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал Украину убрать из своей новой экипировки на Евро-2020 слоган "Героям слава!". Напомним, что на нее также нанесена карта нашей страны с Крымом.
А вот контуры полуострова останутся на форме подопечных Андрея Шевченко, поскольку в Организации Объединенных Наций (ООН) признают именно такие границы Украины. Лозунг "Слава Украине!" также не запретят, так как отдельное словосочетание оно не несет политический смысл.
Слоган "Героям слава!" не может находиться на футболке, поскольку в комбинации со "Слава Украине!" он имеет явный политический мотив.
Изначально представители УЕФА не изучили вопрос тщательно, но после проверки якобы обнаружили, что в лозунге есть политический мотив, а также исторический и милитаристский нарратив.
Об этом в УЕФА сообщили в комментарии для РБК-Украина.
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Форма Украины на Евро-2020
- 6 июня стало известно, в какой форме сборная Украины будет выступать на Евро-2020, старт которого намечен на 11 июня. Форма будет представлена в трех цветах: желтом, синем и белом.
- Особенностью является то, что на ней нанесен контур карты Украины. Сзади под воротником нанесена надпись "Слава Украине!", а на внутренней стороне - "Героям слава!".
- Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев призвал УЕФА запретить сборной Украины выступать на Евро-2020 в новой форме с Крымом. А экс-боксер Николай Валуев заявил: "Это попытка политизировать спорт, это некрасиво". Также появилась реакция российского МИДа.
- Однако УЕФА утвердил новую форму украинской сборной для выступления на Евро-2020.
- Легенда "Динамо" Виктор Леоненко оконфузился своим высказыванием о форме сборной, но потом извинился.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о реакции россиян на форму украинской команды.
- Российский футбольный союз тем временем обратился в УЕФА через форму сборной Украины.
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