А вот контуры полуострова Крым разрешили оставить на амуниции.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал Украину убрать из своей новой экипировки на Евро-2020 слоган "Героям слава!". Напомним, что на нее также нанесена карта нашей страны с Крымом.

А вот контуры полуострова останутся на форме подопечных Андрея Шевченко, поскольку в Организации Объединенных Наций (ООН) признают именно такие границы Украины. Лозунг "Слава Украине!" также не запретят, так как отдельное словосочетание оно не несет политический смысл.

Слоган "Героям слава!" не может находиться на футболке, поскольку в комбинации со "Слава Украине!" он имеет явный политический мотив.

Изначально представители УЕФА не изучили вопрос тщательно, но после проверки якобы обнаружили, что в лозунге есть политический мотив, а также исторический и милитаристский нарратив.

Об этом в УЕФА сообщили в комментарии для РБК-Украина.

Форма Украины на Евро-2020

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Автор: Артем Будрин