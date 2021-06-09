В ожидании исторического плей-офф: представление сборной Украины на Евро-2020

Сборная Украины в третий раз в истории сыграет на чемпионате Европы по футболу и попытается впервые выйти в плей-офф. Представляем главную команду нашей страны.

Сборная Украины 13 июня стартует на Евро-2020. "Желто-синие" сыграют в одной группе с командами Нидерландов, Северной Македонии и Австрии. УНИАН рассказывает о команде Андрея Шевченко.

СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Место в рейтинге ФИФА: 24

Прозвище: "желто-синие"

Участия на чемпионатах Европы: 2 раза

Лучший результат на чемпионатах Европы: 3 очка на групповом этапе Евро-2020

Рекордсмен по количеству проведенных игр: Анатолий Тимощук (144)

Рекордсмен по количеству голов: Андрей Шевченко (48)

Коэффициент на победу на Евро-2020: 67 (12-14-е место среди всех участников)

Расписание матчей на Евро-2020

Нидерланды - Украина. 13 июня, 22.00, Амстердам, "Йохан Кройф Арена"

Украина - Северная Македония. 17 июня, 16.00, Бухарест, "Национальный стадион"

Украина - Австрия. 21 июня, 19.00, Бухарест, "Национальный стадион"

Путь на Евро-2020

Сборная Украины блестяще прошла квалификацию на чемпионат Европы, заняв первое место в одной группе с Португалией, Сербией, Люксембургом и Литвой.

Болельщики еще наверняка не забыли разгром Сербии во Львове (5:0), победу над действующим чемпионом Европы Португалией на "Олимпийском" (2:1). Были и сложности (Люксембург в первом матче удалось обыграть только благодаря автоголу Жерсона Родригеса), но в целом этот отбор был одним из лучших в истории украинской сборной.

По итогам группового этапа Украине удалось ни разу не проиграть, набрать 20 очков, на 3 очка опередить португальцев и на 6 - сербов.

Тренер

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с 2016 года - он принял команду после провального Евро-2016, на котором был ассистентом Михаила Фоменко.

Первый блин на тренерском мостике для Шевченко вышел комом - Украине не удалось отобраться на чемпионат мира-2018. Но дальше сборная начала демонстрировать успешные результаты и весьма неплохую игру. "Желто-синие" выиграли свою группу в Лиге В Лиги наций, затем квалифицировались на Евро-2020 и достойно выступили в элитном дивизионе Лиги наций, заняв последнее место лишь из-за скандального технического поражения от Швейцарии.

Шевченко, который собрал в команде мощный тренерский штаб, уже практически готов сделать следующий шаг в карьере. И выступление украинской сборной на Евро-2020 должно стать подтверждением его амбиций.

Заявка на Евро-2020

Вратари: 1. Георгий Бущан ("Динамо"), 12. Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин (оба - "Шахтер")

Защитники: 2. Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Караваев, 24. Александр Тымчик, 25. Денис Попов (все - "Динамо"), 4. Сергей Кривцов, 22. Николай Матвиенко (оба - "Шахтер")

Полузащитники: 3. Георгий Судаков, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос (все - "Шахтер"), 5. Сергей Сидорчук, 10. Николай Шапаренко, 15. Виктор Цыганков (все - "Динамо"), 7. Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), 8. Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), 14. Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), 17. Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), 18. Роман Безус ("Гент", Бельгия), 20. Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия)

Нападающие: 9. Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), 19. Артем Беседин ("Динамо"), 26. Артем Довбик ("Днепр-1").

Кадровые потери

Заявка сборной Украины могла бы выглядеть во многом иначе, но сразу несколько игроков не могут поехать на Евро-2020 из-за травм. Наверняка в заявку команды попали бы Жуниор Мораес и Евгений Коноплянка, хорошие шансы также были у Виталия Буяльского и Виктора Коваленко. Также в обойму сборной регулярно попадает полузащитник "Динамо" Владимир Шепелев.

Лидеры

Если на Евро-2016 сборная Украины была командой Андрея Ярмоленко и Евгения Коноплянки, то сейчас это сборная Александра Зинченко и Руслана Малиновского. Да, Ярмоленко все еще в составе и все еще будет важным игроком команды, но игру сборной ведут два полузащитника, выступающие на высоком уровне в Европе.

Малиновский провел великолепную вторую половину сезона, закрепившись в роли одного из лидеров "Аталанты" и трижды подряд получив награду лучшему игроку месяца в итальянском клубе. Без его фирменных передач уже сложно представить игру украинской сборной.

Зинченко во второй половине сезона завоевал место в основном составе "Манчестер Сити", по достоинству был оценен болельщиками "горожан" и сыграл в финале Лиги чемпионов. Весной он получил капитанскую повязку в сборной Украины, став самым молодым капитаном "желто-синих".

Полузащитник уже успел переключиться на сборную после поражения в финале ЛЧ и даже трогательно посвятил гол в матче с Кипром беременной супруге.

Молодые таланты, за которыми стоит следить

Сборная Украины в целом одна из самых молодых команд на чемпионате Европы, но многих украинских талантов мы уже прекрасно знаем: Илья Забарный, Виталий Миколенко и еще ряд игроков не первый день в сборной. К тому же мы прекрасно знаем возможности этих игроков по их выступлениям на клубном уровне.

Поэтому выделим двух других футболистов, которых, не будь у украинской сборной столько травм, могло и не оказаться в заявке: форварда "Днепра-1" Артема Довбика и полузащитника "Шахтера" Георгия Судакова. Тем более, что они дали повод следить за собой.

Довбик прекрасно зарекомендовал себя в тех двух матчах за сборную, в которых он появлялся на поле. Он имел шанс забить в игре против Казахстана и сделал голевой пас на Виктора Цыганкова в контрольном матче с Бахрейном, да и в целом выглядел весьма убедительно. Многие болельщики считают, что именно Довбик должен быть вторым выбором Андрея Шевченко на позиции форварда вместо Артема Беседина.

Судаков уже трижды появлялся на поле в футболке украинской сборной - в матчах с Бахрейном, Северной Ирландией и Кипром. Выйдя на замену во втором поединке, он серьезно обострил игру и продемонстрировал скептикам, почему не за красивые глаза попал в заявку на Евро-2020.

Да, не исключено, что и Довбик, и Судаков будут оставаться на скамейке запасных на протяжении всего турнира, но если им предоставятся шансы, можно ожидать, что они не потратят их впустую.

Сильные и слабые стороны

Сильной стороной сборной Украины в первую очередь является центр поля. Здесь представлены игроки топ-уровня: Руслан Малиновский и Александр Зинченко. Тарас Степаненко, если успеет набрать свою лучшую форму, также будет важнейшим элементом команды. У Украины есть хороший центрфорвард - Роман Яремчук, который после Евро-2020 может пойти на повышение на клубном уровне. Есть также перспективные игроки в линии обороны.

Стоит отметить то, что сборная может подстроиться под разных соперников и сыграть либо по более привычной себе схеме 4-3-3, либо с тремя центральными защитниками (эту схему тренерски штаб наигрывал в матчах квалификации ЧМ-2022).

Однако на данном этапе украинской сборной не хватает стабильности - на старте квалификации ЧМ-2022 мы увидели, что "желто-синие" могут отобрать очки у Франции, но затем потерять их с Финляндией и Казахстаном.

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Перед стартом Евро-2020 беспокоит реализация команды - в матче против Северной Ирландии было создано множество моментов, но забит всего один гол. В 12 матчах подряд сборная не могла забить больше гола за игру. Прорвало с Кипром (4:0), но, во-первых, два гола были забиты с пенальти, во-вторых, киприоты долго играли в меньшинстве, и, в-третьих, украинцы по-прежнему упускали слишком много моментов.

Во многом это связано с проблемой на флангах атаки - Андрей Ярмоленко почти не играл весной и пока лишь набирает форму, у Виктора Цыганкова есть проблемы со здоровьем (в двух из трех спаррингов перед Евро он не играл), Марлос нестабилен и вряд ли является опцией на все 90 минут. Александр Зубков, вероятно, будет основным на левом фланге, но пока что есть вопросы, насколько хорош он будет на дистанции.

Последние результаты команды

24 марта. Квалификация ЧМ-2022. Франция - Украина - 1:1

28 марта. Квалификация ЧМ-2022. Украина - Финляндия - 1:1

31 марта. Квалификация ЧМ-2022. Украина - Казахстан - 1:1

23 мая. Товарищеский матч. Украина - Бахрейн - 1:1

3 июня. Товарищеский матч. Украина - Северная Ирландия - 1:0

7 июня. Товарищеский матч. Украина - Кипр - 4:0

История выступлений на чемпионатах Европы

Сборная Украины дебютировала на чемпионатах Европы на домашнем Евро-2012. Тогда "желто-синие" попали в непростую группу с Англией, Францией и Швецией и смогли занять в ней лишь третьей место. Все свои очки украинцы набрали, победив шведов со счетом 2:1. Франции проиграли со счетом 0:2, а Англии в матче со скандально отмененным голом Марко Девича - 0:1.

На Евро-2016 сборная Украины провалилась. В группе с Германией, Польшей и Северной Ирландией украинцы не смогли забить ни одного гола, проиграли трижды (0:2 немцам, 0:2 североирландцам и 0:1 полякам) и отправились домой.

История противостояний с соперниками по группе

Против сборной Нидерландов: 1 ничья и 1 поражение

Против сборной Северной Македонии: 2 победы, 1 ничья и 1 поражение

Против сборной Австрии: 1 победа и 1 поражение

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Форма на Евро-2020

Сборная Украины сыграет в особенной форме, подготовленной к Евро-2020, которая была представлена 6 июня и наделала много шума, особенно возмутив соседнее государство. На ней нанесен контур карты Украины, а также есть надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!".

Интересный факт

На чемпионатах Европы в составе сборной Украины пока что забивал только один человек - это Андрей Шевченко, и сейчас он возглавляет "желто-синих". Оба своих гола Шевченко забил в ворота Швеции, а еще в пяти матчах Украина уходила с поля без голов.

Прогноз от УНИАН

Сборная Украины в этом году не демонстрировала стабильных результатов, но при этом уже показала, что способна обыгрывать даже топ-соперников. Украинцы обязаны выходить в плей-офф из этой группы. Главный вопрос - смогут ли они навязать борьбу Нидерландам за первое место или, скорее, будут бороться с Австрией за второе? Как бы там ни было, но 2-е место в группе выглядит наиболее реалистичным вариантом. И, скорее всего, в плей-офф оно выведет "желто-синих" на Италию.

Прогноз УНИАН - 2-е место в группе и вылет в 1/8 финала.

Антон Дударь

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