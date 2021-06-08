В РФС считают форму украинской сборной политизированной.

Российский футбольный союз (РФС) обратился в УЕФА из-за новой формы сборной Украины с контуром карты страны, в которой "желто-синие" будут выступать на Евро-2020.

В РФС подтвердили факт обращения в УЕФА "Чемпионату".

"Мы направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировке, который запрещает политические высказывания", - заявили в РФС.

В организации считают, что, разрешая Украине играть в этой форме, УЕФА создает прецедент:

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"Футбол - это спорт, который должен всегда оставаться вне политики. На наш взгляд, согласовывая такую форму, УЕФА создает прецедент, ведь уже на следующем крупном турнире мы можем увидеть попытки других стран использовать свою экипировку для политических высказываний".

Напомним, УЕФА уже согласовал использование новой формы сборной Украины на Евро-2020.

Форма Украины на Евро-2020

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Автор: Антон Дударь