Андрей Павелко возмущен решением УЕФА.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что начал диалог с УЕФА относительно новой формы сборной Украины. 45-летний чиновник имеет претензии к скандальному решению УЕФА.

Об этом стало известно из Facebook Андрея Павелко.

"Вчера вечером мы получили письмо от УЕФА относительно новых решений, которые были приняты в отношении формы национальной сборной по футболу. Утром, я срочно вылетел в Рим, где нахожусь сейчас и где проходят наши переговоры с представителями УЕФА. Дизайн нашей формы был предварительно согласован до каждой буквы и с лозунгом "Героям слава!". Этот лозунг уже давно является традиционным приветствием для наших болельщиков на всех стадионах и на всех матчах национальной сборной Украины! Оно футбольное и именно поэтому было утверждено УЕФА. Несколько дней назад это подтвердил и официальный комментарий европейского футбольного союза относительно нового дизайна формы нашей сборной. Буду держать вас в курсе хода переговоров", - отметил Павелко.

Напомним, что сегодня, 10 июня, УЕФА обязала национальную сборную Украины по футболу убрать из футболок игорной формы лозунг "Героям слава" после соответствующего обращения России.

В частности, в УЕФА тщательно рассмотрели недавно добавленный лозунг, изображенный внутри воротничка новой футболки "Героям слава" (в пресс-релизе УЕФА этот лозунг на английском языке звучит как "Слава нашим героям" ("Glory to our heroes") - УНИАН). Новый дизайн с лозунгом "Героям слава" был подтвержден еще в декабре 2020 года.

В связи с этим в УЕФА отметили, что в то время значение, созданное комбинацией этих двух лозунгов, не было изучено. "После дополнительного анализа эта конкретная комбинация двух слоганов считается явно политической по своей сути, имея историческое и милитаристское значение. Этот конкретный лозунг внутри футболки должен быть устранен для использования на матчах во время соревнований под эгидой УЕФА в соответствии со статьей 5 Регламента УЕФА по экипировке", - отмечается в постановлении.

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Автор: Артем Будрин