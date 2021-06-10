УЕФА ухудшил свою репутацию.

В социальных сетях УЕФА появляются комментарии от болельщиков в связи с решением Союза убрать из футболки сборной Украины слоган "Героям слава!".

"Правда не продается", "Украина защищает Европу и весь цивилизационный мир", "Слава Украине" и "Героям слава!" - святые слова", - в комментариях защищают проукраинскую сторону пользователи.

А вот так в Twitter отреагировал народный депутат Алексей Гончаренко.

За этой «величайшей победой» российской дипломатии можно было бы наблюдать очень долго, если не учесть, что в вопросе Крыма УЕФА послала Россию нахер.



Крым на всех картах и на нашей форме остается украинским! #crimeaisukrainepic.twitter.com/IStQkGLeGJ — Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) June 10, 2021

Также много "прилетело" упреков в сторону УЕФА по поводу коррупции.

Форма Украины на Евро-2020:

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Автор: Артем Будрин