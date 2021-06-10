Новая форма сборной Украины / фото facebook.com/andriy.pavelko

В социальных сетях УЕФА появляются комментарии от болельщиков в связи с решением Союза убрать из футболки сборной Украины слоган  "Героям слава!".

"Правда не продается", "Украина защищает Европу и весь цивилизационный мир", "Слава Украине" и "Героям слава!" - святые слова", - в комментариях защищают проукраинскую сторону пользователи.

А вот так в Twitter отреагировал народный депутат Алексей Гончаренко.

Также много "прилетело" упреков в сторону УЕФА по поводу коррупции.

false
false
false
false
false
false

Форма Украины на Евро-2020:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Артем Будрин