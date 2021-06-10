В социальных сетях УЕФА появляются комментарии от болельщиков в связи с решением Союза убрать из футболки сборной Украины слоган "Героям слава!".
"Правда не продается", "Украина защищает Европу и весь цивилизационный мир", "Слава Украине" и "Героям слава!" - святые слова", - в комментариях защищают проукраинскую сторону пользователи.
А вот так в Twitter отреагировал народный депутат Алексей Гончаренко.
За этой «величайшей победой» российской дипломатии можно было бы наблюдать очень долго, если не учесть, что в вопросе Крыма УЕФА послала Россию нахер.— Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) June 10, 2021
Крым на всех картах и на нашей форме остается украинским! #crimeaisukrainepic.twitter.com/IStQkGLeGJ
Также много "прилетело" упреков в сторону УЕФА по поводу коррупции.
Форма Украины на Евро-2020:
- 6 июня стало известно, в какой форме сборная Украины будет выступать на Евро-2020, старт которого намечен на 11 июня. Форма будет представлена в трех цветах: желтом, синем и белом.
- Особенностью является то, что на ней нанесен контур карты Украины. Сзади под воротником нанесена надпись "Слава Украине!", а на внутренней стороне - "Героям слава!".
- Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев призвал УЕФА запретить сборной Украины выступать на Евро-2020 в новой форме с Крымом. А экс-боксер Николай Валуев заявил: "Это попытка политизировать спорт, это некрасиво". Также появилась реакция российского МИДа.
- Однако УЕФА утвердил новую форму украинской сборной для выступления на Евро-2020.
- Легенда "Динамо" Виктор Леоненко оконфузился своим высказыванием о форме сборной, но потом извинился.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о реакции россиян на форму украинской команды.
- Российский футбольный союз тем временем обратился в УЕФА через форму сборной Украины.
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