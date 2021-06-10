Молодежный Националистический Конгресс напоминает, что лозунг "Слава Украине. Героям Слава" - является нераздельным.

Пользователи соцсети Facebook запустили флешмоб в поддержку новой формы сборной Украины, ведь УЕФА требует убрать надпись "Героям Слава" из футболок.

Присоединиться к флешмобу, в частности, призывает Молодежный Националистический Конгресс на своей странице в Facebook.

«Давайте вместе заставим УЕФА изменить свое мнение размещая лозунг «Слава Украине! Героям Слава» под сообщениями УЕФА в социальных сетях, и на странице РФС (Российского футбольного союза)», - говорится в сообщении.

В группе напоминают, что лозунг "Слава Украине. Героям Слава" - является нераздельным.

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"Лозунг символизирует борьбу за независимость и воспринимается как приветствие. Нам есть кого славить Героями", - говорится в заметке.

Также там требуют от УЕФА изменить свое решение и пересмотреть свою позицию относительно проведения одного из матчей в Санкт-Петербурге, ведь Россия является агрессором в отношении Украины и подрывает основы безопасности и мира всего мирового сообщества.

Стоит отметить, что пользователи соцсети поддержали флешмоб и уже начали активно постить в комментариях страницы УЕФА ответные сообщения.

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Автор: Денис Прядко