Пользователи соцсети Facebook запустили флешмоб в поддержку новой формы сборной Украины, ведь УЕФА требует убрать надпись "Героям Слава" из футболок.
Присоединиться к флешмобу, в частности, призывает Молодежный Националистический Конгресс на своей странице в Facebook.
«Давайте вместе заставим УЕФА изменить свое мнение размещая лозунг «Слава Украине! Героям Слава» под сообщениями УЕФА в социальных сетях, и на странице РФС (Российского футбольного союза)», - говорится в сообщении.
В группе напоминают, что лозунг "Слава Украине. Героям Слава" - является нераздельным.
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"Лозунг символизирует борьбу за независимость и воспринимается как приветствие. Нам есть кого славить Героями", - говорится в заметке.
Также там требуют от УЕФА изменить свое решение и пересмотреть свою позицию относительно проведения одного из матчей в Санкт-Петербурге, ведь Россия является агрессором в отношении Украины и подрывает основы безопасности и мира всего мирового сообщества.
Стоит отметить, что пользователи соцсети поддержали флешмоб и уже начали активно постить в комментариях страницы УЕФА ответные сообщения.
Форма Украины на Евро-2020
- 6 июня стало известно, в какой форме сборная Украины будет выступать на Евро-2020, старт которого намечен на 11 июня. Форма будет представлена в трех цветах: желтом, синем и белом.
- Особенностью является то, что на ней нанесен контур карты Украины. Сзади под воротником нанесена надпись "Слава Украине!", а на внутренней стороне - "Героям слава!".
- Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев призвал УЕФА запретить сборной Украины выступать на Евро-2020 в новой форме с Крымом. А экс-боксер Николай Валуев заявил: "Это попытка политизировать спорт, это некрасиво". Также появилась реакция российского МИДа.
- Однако УЕФА утвердил новую форму украинской сборной для выступления на Евро-2020.
- Легенда "Динамо" Виктор Леоненко оконфузился своим высказыванием о форме сборной, но потом извинился.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о реакции россиян на форму украинской команды.
- Российский футбольный союз тем временем обратился в УЕФА через форму сборной Украины.
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