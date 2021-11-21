В битве аутсайдеров сильнейшего не оказалось.

В матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги "Минай" принимал "Ингулец".

Встреча завершилась вничью. "Ингулец" открыл счет, однако Евгений Селезнев и Олег Горин вывели "Минай" вперед. А Михаил Плохотнюк на 80-й минуте спас одно очко для "Ингульца".

После этого поединка "Ингулец" набрал 10 очков и занимает в УПЛ 14-е место. У "Миная" на один балл меньше и 15-я позиция в турнирной таблице.

Отметим, что Селезнев забил свой 117-й гол в УПЛ. Это его дебютный мяч в футболке "Миная". Цель Евгения - побить рекорд по голам в истории чемпионатов Украины, который делят Максим Шацких и Сергей Ребров (по 123 гола).

"Минай" - "Ингулец" - 2:2

Голы: Селезнев, 39, Горин, 45+1 - Ковалев, 28, Плохотнюк, 80

"Минай": Кучер, Гончар, Горин, Семенко, Синегуб, Месхи, Петрусенко, Билоног (Байдал, 76), Хахлев, Б. Коваленко (Кобак, 76), Селезнев (Вишневский, 56)

"Ингулец": Гальчук, Асмелаш, Поспелов, Ковалев, Опанасенко (Головкин, 83), Коробенко (И. Коваленко, 46), Полегенько, Запорожец, Бартулович (Лупашко, 46), Козак (Шарай, 62), Майкл Стивен (Плохотнюк, 62)

Удаление: Месхи, 90+2 (вторая желтая)

Видео обзор первого тайма

Видео обзор второго тайма

Украинская Премьер-лига: 15-й тур

Автор: Артем Будрин