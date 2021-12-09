В украинском футболе произошел новый скандал.

Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев, репутация которого и так уже знатно пострадала, попал в эпицентр нового скандала.

Форвард "Миная" в крайне грубой форме высказал свои претензии к Андрею Сенькиву, который ранее распространял информацию о нарушении футболистом дисциплины.

Селезневу очень не понравились слова журналиста и он решил разобраться, начиная с угроз в телефонном режиме. Далее к разговору присоединился тренер закарпатской команды Игорь Леонов, который выразил свое недовольство.

YouTube-канал "ТаТоТаке" опубликовал запись, как Селезнев угрожает журналисту.

Первые угрозы от Селезнева начали поступать 25 ноября:

"Ты просто меня взял и оклеветал. Просто с ничего. Ты просто меня, как человека, взял и опозорил. Ни за что. Тогда я по-другому буду. Ты мне просто не оставляешь выбора. Я сейчас просто передам номер телефона людям и скажу: "Меня просто взяли и оклеветали". Тогда ты будешь с ними разговаривать. Они сейчас в Киеве. И тогда ты... Они могут подъехать, да?".

Читайте также"Очередной позор столичного гранда", "Цыганкова в Минай": как отреагировали фанаты Динамо на поражение от БенфикиА уже 8 декабря в разговор присоединился главный тренер "Миная":

"Я извиняюсь. Это вас Леонов беспокоит. Вы были здесь в раздевалке? Или, может, кто-то вам докладывает? Здесь вся команда собралась. Селезнев рядом сидит. Вы если после игры какие-то эти, спрашивайте у меня. Я буду говорить, что происходит. А разную фигню писать... Ну, знаете - у меня много журналистов знакомых. Вы понимаете, я непростой человек на Украине.

Самое главное одно. Я не хочу с вами в полемику или это...Но вы пишите, что есть, а не пишите гадости. Особенно про мою команду и про Селезнева. Про меня тоже. Если вы это не видите и не слышите. Если вам надо, вы мне позвоните.

Что бачила Україна? Да, может это...Может, он на эмоциях. Бачила Україна. На эмоциях он сказал. Он зашел в раздевалку, извинился за свои эмоции".

После этого Селезнев снова позвонил Сенькиву и не подбирая слов говорил как думает:

"Слушай, вот честно, я приеду в Киев 12-го, я тебе таких лещей с**а н***й надаю. Я тебе клянусь. С**а, тебе звонили, а ты обосрался.

Я не чувак тебе. Ты чистый черт, врун и, с**а, чистый п*****с.

Вот честно, знаешь, что я хочу? Е***о тебе набить. Скажи, а куда мир катится? Вот такие как ты б***ь еще живут.

Если до того, как ты увидел меня, лучше беги н***й, я тебе серьезно говорю.

Я заеду к вам в студию, я тебя, с**а, дерну н***й перед камерами. Дерну тебя лично за твой п*****ь. Понял? Я реально дерну. Ты же понимаешь, когда я завожусь, то лучше б***ь со мной не связываться.

Ну смотри, я знаю где твоя студия. Я тебя дерну н***й 12-го. Когда вся команда приедет б***ь и с**а ты скажешь перед ними то же самое. Скажешь такое? Ну что я в раздевалке х****й страдаю, что я тренера в п***у не ставлю. Так тебя привезут за шкирку, н***й.

Но если я тебя называю п*******м, ты можешь ответить мне в глаза? Ну скажи, ты че такое б***ь х***о? Ну чего? Мне правда интересно".

Ранее Андрей Сенькив спародировал Евгения Селезнева в одном из выпусков программы "ТаТоТаке" (Момент на 8:45).

Форварду "Миная" показывали видео с пародией на него и тогда он отреагировал нормально, даже посмеялся, но возможно обида осталась.

Реакция Евгения на 47:05.

Теперь между журналистом и футболистом вспыхнул уже серьезный конфликт.

Евгений Селезнев: карьера и скандалы после возвращения в Украину

В прошлом году Селезнев вернулся в УПЛ, заявив, что его цель - побить рекорд по голам в истории чемпионатов Украины, который делят Максим Шацких и Сергей Ребров (по 123 гола). На счету Селезнева 117 голов в чемпионатах Украины.

Прошлый сезон Селезнев начинал в составе "Колоса", но в зимнее межсезонье со скандалом был отчислен из клуба. Отчисление было связано с нарушением режима.

В составе "Колоса" Селезнев провел 12 матчей, забив 5 голов (все - с пенальти). Во второй половине сезона форвард не играл.

За время пребывания в Украине у Селезнева произошел конфликт с хорватским тренером "Днепра-1" Игорем Йовичевичем, который просил футболиста разговаривать на украинском. Позже Селезнев прокомментировал этот конфликт.

Также Селезнев дал в Украине интервью, в котором оскорбил болельщиков из-за своего прозвища "Кормилец".

Летом 2021 года нападающий подписал контракт с "Минаем".

В новом сезоне он назвал соперника "проституткой". Позже Евгений угрожал фанатам, которые были на трибунах, а также конфликтовал с динамовцем Александром Караваевым.

Автор: Владимир Медяник