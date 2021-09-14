Киевляне сыграют против своего, вероятно, прямого конкурента за третье место в группе.

Киевское "Динамо" в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов будет принимать португальскую "Бенфику". Матч пройдет 14 сентября на "Олимпийском" в Киеве.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Динамо - Бенфика.

Динамо - Бенфика: где смотреть матч

Начало встречи - в 22.00.

Вместе с "Динамо" и "Бенфикой" в группе E также выступают "Барселона" и "Бавария".

Динамо - Бенфика: прогноз букмекеров

"Динамо"

"Динамо" попало в групповой этап ЛЧ на правах действующего чемпиона Украины, миновав сито квалификации. Таким образом, киевляне начинали сезон с возможностью полностью сконцентрироваться на внутреннем чемпионате. В первых семи поединках УПЛ 2021/2022 "бело-синие" 6 раз победили и лишь однажды сыграли вничью - против "Ингульца" (1:1).

Команда Мирчи Луческу в межсезонье пополнилась новыми исполнителями, но среди новичков лишь форвард Илья Шкурин приблизился к стартовому составу. Денис Антюх, Владислав Кулач и Витиньо пока проходят период адаптации.

Еще один нападающий Эрик Рамирес, пришедший в команду летом, удачно дебютировал, но пока еще не проявил себя сполна. Венесуэлец еще и сдал положительный тест на коронавирус и пропустит игру с "Бенфикой". Зато из лазарета вернулись Виталий Буяльский и Георгий Бущан, которые непременно пригодятся в матче с португальцами.

Беньямин Вербич и Карлос де Пена потихоньку возвращают свою оптимальную форму и вскоре будут готовы помогать партнерам "на все сто". Именно такими внутренними резервами киевляне заменят Жерсона Родригеса, который перебрался в чемпионат Франции на правах аренды с опцией выкупа.

"Бенфика" - это примерно равный для киевлян соперник, на фоне которого действительно можно проверить свои силы и уровень.

"Бенфика"

Лиссабонцы преодолели два раунда квалификации на пути к групповому этапу ЛЧ. "Бенфика" прошла московский "Спартак" (2:0 и 2:0), а также ПСВ (2:1, 0:0).

Да, подопечные Жорже Жезуша выиграли все 5 стартовых матчей в чемпионате Португалии с разницей забитых мячей 13:2. Да, у команды есть куча именитых и опытных игроков таких как Юлиан Вайгль, Ян Вертонген, Жоау Мариу и Пицци. Впрочем, даже матч против ПСВ показал, что "Бенфика" очень уязвимый коллектив, который допускает у своих ворот опасные моменты и местами играет очень опрометчиво. Поэтому не нужно бояться "лиссабонских орлов", а стоит демонстрировать свои лучшие качества и смело идти вперед.

Новичок команды Роман Яремчук прекрасно начал свои выступления за "Бенфику", забив два гола и отдав две голевые передачи в шести матчах за клуб. Форвард сборной Украины точно мечтает забить в ворота "Динамо", ведь Роман до сих пор держит легкую обиду на "бело-синих".

Слова перед матчем

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу:

"Нас ждет тяжелая игра. Надеемся на помощь болельщиков, ведь против нас опытная команда, почти все игроки имеют большой опыт международных матчей. А у нас молодые игроки, которые полны энтузиазма и хотят проявить себя. Если в прошлом году мы просто вернулись после 5 лет в Лигу чемпионов, то теперь хотим сделать шаг вперед, хотим достичь большего в Европе".

Главный тренер "Бенфики" Жорже Жезуш:

"Я очень рад, что мы сыграем в группе Лиги чемпионов. Это наше место. "Динамо" я оцениваю на том же уровне, что и "Баварию" с "Барселоной". 5 игроков киевлян вышли в старте Украины на матч с Францией, который завершился вничью. Это о многом говорит. Однако у "Бенфики" есть все, чтобы выходить без страха и побеждать этого соперника. Нельзя смотреть на "Динамо" как на самую слабую команду в группе. Это не так . Мы должны побеждать, но против нас сыграет топ-команда".

Ориентировочные составы:

"Динамо": Бущан, Тымчик, Забарный, Сирота, Миколенко, Цыганков, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, де Пена, Гармаш

"Бенфика": Влаходимос, Отаменди, Морато, Вертонген, Пицци, Вайгль, Мариу, Гримальдо, Эвертон, Яремчук, Нуньес

Арбитр

Судить встречу будет английский арбитр Энтони Тейлор.

Автор: Артем Будрин