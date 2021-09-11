Роман Яремчук забил второй гол за Бенфику / twitter.com/SLBenfica
Украинский нападающий Роман Яремчук отличился голом за "Бенфику" в матче чемпионата Португалии против "Санта-Клары".
Яремчук вышел на поле на 64-й минуте, а уже через четыре минуты отличился голом.
Украинец замкнул прострел с левого фланга и сделал счет 5:0. Он установил окончательный счет в матче.
Для Яремчука это второй гол в шести матчах за "Бенфику". Также в его активе две результативные передачи.
Роман Яремчук: яркий старт в "Бенфике"
- Уже в своем дебютном матче за "Бенфику" против "Спартака" Яремчук отметился действием, которое привело к голу - после его удара и рикошета мяч оказался в сетке.
- После дебютного матча "Бенфика" на время переименовала свой Twitter в честь Яремчука.
- В своем первом матче в чемпионате Португалии Яремчук забил гол и отдал голевой пас и был признан лучшим игроком встречи.
- Затем украинец отдал голевой пас за "Бенфику" в матче Лиги чемпионов.