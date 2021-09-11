Роман Яремчук забил свой второй гол в составе португальского клуба.

Украинский нападающий Роман Яремчук отличился голом за "Бенфику" в матче чемпионата Португалии против "Санта-Клары".

Яремчук вышел на поле на 64-й минуте, а уже через четыре минуты отличился голом.

Украинец замкнул прострел с левого фланга и сделал счет 5:0. Он установил окончательный счет в матче.

Для Яремчука это второй гол в шести матчах за "Бенфику". Также в его активе две результативные передачи.

Роман Яремчук: яркий старт в "Бенфике"

Автор: Антон Дударь