Роман Яремчук / фото twitter.com/slbenfica_en

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук признан лучшим игроком матча 2-го тура чемпионата Португалии между "Бенфикой" и "Арукой".

В этом матче Яремчук отметился голом и результативной передачей. Также его действия помогли заработать удаление для вратаря соперников.

Как сообщил официальный сайт чемпионата Португалии, Яремчук признан лучшим игроком матча.

Украинец получил соответствующую награду.

фото ligaportugal.pt

Также отметим, что "Бенфика" в Twitter задала вопрос фанатам: "Кто должен быть признан лучшим игроком матча?". А в вариантах ответа было указано: "Роман", "Яремчук" и "украинский игрок".

Кстати, Twitter "Бенфики" снова переименовали в честь Яремчука.

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Автор: Антон Дударь