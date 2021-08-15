Нападающий сборной Украины Роман Яремчук признан лучшим игроком матча 2-го тура чемпионата Португалии между "Бенфикой" и "Арукой".
В этом матче Яремчук отметился голом и результативной передачей. Также его действия помогли заработать удаление для вратаря соперников.
Как сообщил официальный сайт чемпионата Португалии, Яремчук признан лучшим игроком матча.
Украинец получил соответствующую награду.
Также отметим, что "Бенфика" в Twitter задала вопрос фанатам: "Кто должен быть признан лучшим игроком матча?". А в вариантах ответа было указано: "Роман", "Яремчук" и "украинский игрок".
Кстати, Twitter "Бенфики" снова переименовали в честь Яремчука.
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Роман Яремчук: трансфер в "Бенфику"
- Яремчук подписал контракт с "Бенфикой" 31 июля. Он перешел в лиссабонский клуб из бельгийского "Гента" за 17 миллионов евро. Форвард подписал контракт на 5 лет.
- Стали известны детали трансфера нападающего - в частности, процент от его перехода получит киевское "Динамо".
- В начале августа Яремчук приступил к тренировкам с "Бенфикой", а также получил игровой номер 15.
- 10 августа он дебютировал за "Бенфику" в матче против "Спартака".