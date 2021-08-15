Роман Яремчук блестяще дебютировал за "Бенфику" в португальской лиге.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук признан лучшим игроком матча 2-го тура чемпионата Португалии между "Бенфикой" и "Арукой".

В этом матче Яремчук отметился голом и результативной передачей. Также его действия помогли заработать удаление для вратаря соперников.

Как сообщил официальный сайт чемпионата Португалии, Яремчук признан лучшим игроком матча.

Украинец получил соответствующую награду.

Также отметим, что "Бенфика" в Twitter задала вопрос фанатам: "Кто должен быть признан лучшим игроком матча?". А в вариантах ответа было указано: "Роман", "Яремчук" и "украинский игрок".

Кстати, Twitter "Бенфики" снова переименовали в честь Яремчука.

Роман Яремчук: трансфер в "Бенфику"

Яремчук подписал контракт с "Бенфикой" 31 июля. Он перешел в лиссабонский клуб из бельгийского "Гента" за 17 миллионов евро. Форвард подписал контракт на 5 лет.

Стали известны детали трансфера нападающего - в частности, процент от его перехода получит киевское "Динамо".

В начале августа Яремчук приступил к тренировкам с "Бенфикой", а также получил игровой номер 15.

10 августа он дебютировал за "Бенфику" в матче против "Спартака".

Автор: Антон Дударь