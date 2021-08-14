Роман Яремчук / фото facebook.com/SLBenfica

Основной нападающий сборной Украины Роман Яремчук впервые вышел в основном составе лиссабонской "Бенфики". К тому же это был дебют 25-летнего форварда в чемпионате Португалии. Против лиссабонского гранда играла скромная "Арука".

На 8-й минуте Роман заработал для вратаря соперников красную карточку. Экс-футболист "Динамо" успел добежать до мяча, а голкипер "Аруки" его сбил и был удален с поля. Вот видео:

На 37-й минуте Яремчук отдал голевую передачу на партнера.

А потом Роман забил гол в раздевалку. Это первый забитый мяч Яремчука в футболке "Бенфики". 

"Бенфика" выиграла матч со счетом 2:0, Яремчук провел на поле 57 минут и был заменен.

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Автор: Артем Будрин