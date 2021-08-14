Форвард сборной Украины также помог заработать красную карточку для соперника.

Основной нападающий сборной Украины Роман Яремчук впервые вышел в основном составе лиссабонской "Бенфики". К тому же это был дебют 25-летнего форварда в чемпионате Португалии. Против лиссабонского гранда играла скромная "Арука".

На 8-й минуте Роман заработал для вратаря соперников красную карточку. Экс-футболист "Динамо" успел добежать до мяча, а голкипер "Аруки" его сбил и был удален с поля. Вот видео:

На 37-й минуте Яремчук отдал голевую передачу на партнера.

А потом Роман забил гол в раздевалку. Это первый забитый мяч Яремчука в футболке "Бенфики".

"Бенфика" выиграла матч со счетом 2:0, Яремчук провел на поле 57 минут и был заменен.

Читайте такжеПортугальская Бенфика переименовала свой Twitter в честь украинского футболиста Яремчука (фото)

Роман Яремчук: трансфер в "Бенфику"

Яремчук подписал контракт с "Бенфикой" 31 июля. Он перешел в лиссабонский клуб из бельгийского "Гента" за 17 миллионов евро. Форвард подписал контракт на 5 лет.

Стали известны детали трансфера нападающего - в частности, процент от его перехода получит киевское "Динамо".

В начале августа Яремчук приступил к тренировкам с "Бенфикой", а также получил игровой номер 15.

10 августа он дебютировал за "Бенфику" в матче против "Спартака".

Автор: Артем Будрин