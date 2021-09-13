Киевляне стартуют на групповом этапе главного клубного турнира Европы.

14 сентября киевское "Динамо" проведет матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Бенфики". Команды встретятся на "Олимпийском" в Киеве.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Динамо - Бенфика.

Динамо - Бенфика: где смотреть матч

Противостояние украинского и португальского клубов в прямом эфире можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO. Также трансляция будет доступна на платформе "Volia TV".

Начало встречи - в 22.00.

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Динамо - Бенфика: перед матчем

Вместе с "Динамо" и "Бенфикой" в группе E также выступают "Барселона" и "Бавария".

"Динамо" попало в групповой этап ЛЧ напрямую, а "Бенфика" преодолела два раунда квалификации. Португальцы прошли "Спартак" (2:0 и 2:0), а также ПСВ (2:1, 0:0).

Динамовцы перед игрой остались без своего форварда, который заболел коронавирусом.

"Динамо" и "Бенфика" встречались ранее 4 раза: трижды побеждали лиссабонцы и однажды киевляне. Последний раз команды играли между собой в Лиге чемпионов в сезоне 2016/17. Тогда "Бенфика" дома выиграла со счетом 1:0, а в Киеве победила еще убедительнее - 2:0.

Экс-нападающий "Динамо" Роман Яремчук сейчас защищает цвета "Бенфики". В последнем поединке чемпионата Португалии Роман отметился очередным забитым мячом.

Уже известно, какой арбитр рассудит дуэль двух команд.

Автор: Антон Дударь