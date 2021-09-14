Чемпионы Украины сыграют первый тур главного клубного турнира Европы.

14 сентября на НСК "Олимпийский" в Киеве пройдет матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Динамо" и "Бенфикой".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Бенфика".

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Начало встречи - в 22.00.

История противостояний между украинским и португальским клубом насчитывает 4 встречи: трижды побеждали лиссабонцы и однажды киевляне. Последний раз команды играли между собой в Лиге чемпионов в сезоне 2016/17. Тогда "Бенфика" дома выиграла со счетом 1:0, а в Киеве победила еще убедительнее - 2:0.

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Обслуживать поединок будет ведущий английский арбитр Энтони Тейлор.

Лига чемпионов, групповой этап, 1-й тур

Динамо - Бенфика

Онлайн-трансляция матча

"Динамо" в этом матче не сможет помочь нападающий Эрик Рамирес, который заболел коронавирусом. Зато в основную группу команды вернулись Георгий Бущан и Виталий Буяльский, которые залечили травмы.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу ожидает непростой поединок:

"Нас ждет сложная игра со сложным соперником. Надеемся на помощь наших болельщиков, ждем их завтра в большом количестве. Почти все футболисты "Бенфики" имеют за своей спиной большой опыт выступлений за лучшие клубы, большой опыт еврокубковых матчей и матчей за сборные. Тут и Вертонген, и Жоао Мариу, и Пицци, и Сеферович".

"Но наши молодые футболисты полны энтузиазма, они хотят себя показать, хотят хорошо играть за наш клуб. В прошлом году мы выступали в Лиге чемпионов после пятилетнего перерыва, но сейчас мы хотим большего, мы хотим сделать шаг вперед в Лиге чемпионов", - добавил Мирча.

Главный тренер "Бенфики" Жорже Жезуш перед игрой хвалил динамовцев:

"Динамо" я оцениваю на том же уровне, что и "Баварию" с "Барселоной". 5 игроков киевлян вышли в старте Украины на матч с Францией, который завершился вничью. Это о многом говорит. Однако у "Бенфики" есть все, чтобы выходить без страха и побеждать этого соперника. Нельзя смотреть на "Динамо" как на слабейшую команду в группе. Это не так".

"С ними работает один из самых квалифицированных тренеров мира. Я очень уважаю Мирчу Луческу. Мы должны побеждать, но против нас сыграет топ-команда. Я одинаково оцениваю "Динамо", "Барселону" и "Баварию". Я хочу выиграть и у киевлян, и у каталонцев, и у мюнхенцев", - добавил Жезуш.

Автор: Антон Дударь