Киевский клуб готовится к старту в еврокубках в текущем сезоне.

14 сентября на "Олимпийском" в Киеве состоится поединок первого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Динамо" и "Бенфикой".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Динамо - Бенфика.

Букмекеры склоняются к тому, что португальская команда является фаворитом встречи. Небольшое предпочтение аналитики отдали лиссабонцам.

На победу "Бенфики" дается коэффициент 2,27, на ничью - 3,44, а на триумф киевлян - 3,50.

На то, что "Динамо" не проиграет дома, можно сделать ставку с коэффициентом 1,71, а на то, что "Бенфика" не проиграет - 1,35.

Динамо - Бенфика: перед матчем

Противостояние между украинским и португальским клубом начнется 14 сентября в 22:00. Вместе с "Динамо" и "Бенфикой" в группе E также выступают "Барселона" и "Бавария".

Динамовцы потеряли перед игрой своего форварда, который заболел коронавирусом.

"Динамо" и "Бенфика" встречались ранее 4 раза: трижды побеждали лиссабонцы и однажды киевляне. Последний раз команды играли между собой в Лиге чемпионов в сезоне 2016/17. Тогда "Бенфика" дома выиграла со счетом 1:0, а в Киеве сыграла еще убедительнее - 2:0.

Экс-нападающий "Динамо" Роман Яремчук сейчас защищает цвета "Бенфики" и для него этот матч будет принципиальным. В последнем поединке чемпионата Португалии Роман отметился очередным забитым мячом.

Уже известно, какой арбитр рассудит дуэль двух команд.

Автор: Артем Будрин