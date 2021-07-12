Автор сверхважного забитого мяча в финале Евро-2020 Леонардо Бонуччи повеселил народ на пресс-конференции после игры. Защитник сборной Италии и "Ювентуса" получил награду лучшего игрока финала, а потом во время общения с прессой решил запить пиво кока-колой.
"Я это заслужил", - сказал 34-летний звездный центрдеф, комментируя свой поступок.
Winning #EURO2020 is thirsty work 🤤— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) July 12, 2021
Leonardo Bonucci spends the first minute of his press conference necking beer and cola 😂 pic.twitter.com/O324ZkQlm8
Таким образом, Бонуччи потроллил хавбека французской сборной Поля Погба, а также лучшего бомбардира Евро-2020 Криштиану Роналду. Эти двое демонстративно убрали со стола бутылки с колой и пивом в знак протеста против этих вредных напитков. А вот лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко еще до Бонуччи первым успел пошутить на эту тему.
Бонуччи в 34 года и 71 день стал самым возрастным автором забитого гола в финалах Евро. К тому же Леонардо установил новый рекорд сборной Италии по количеству игр на чемпионатах Европы - 18. Он обошел Джанлуиджи Буффона.
Напомним, что Бонуччи после полуфинала против Испании стал фигурантом курьезного эпизода.
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Италия - Англия: итоги финала
- Сборная Италии во второй раз в истории стала чемпионом Европы.
- Италия выиграла Евро впервые за 53 года. Это рекордный перерыв между победами на чемпионате Европы.
- Италия стала четвертым многократным чемпионом Европы после Германии (3 титула), Испании (3) и Франции (2).
- Сборная Англии впервые играла в финале чемпионата Европы.
- Люк Шоу забил самый быстрый гол в финалах чемпионатов Европы - ему понадобилась 1 минута 57 секунд.
- Италия - первая команда в истории, выигравшая две подряд серии пенальти на чемпионатах Европы.
- Италия не проигрывает уже в 34 матчах подряд. От повторения мирового рекорда (его делят Испания и Бразилия) ее отделяет один матч.
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