Леонардо Бонуччи не поддержал Поля Погба и Криштиану Роналду.

Автор сверхважного забитого мяча в финале Евро-2020 Леонардо Бонуччи повеселил народ на пресс-конференции после игры. Защитник сборной Италии и "Ювентуса" получил награду лучшего игрока финала, а потом во время общения с прессой решил запить пиво кока-колой.

"Я это заслужил", - сказал 34-летний звездный центрдеф, комментируя свой поступок.

Winning #EURO2020 is thirsty work 🤤



Leonardo Bonucci spends the first minute of his press conference necking beer and cola 😂 pic.twitter.com/O324ZkQlm8 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) July 12, 2021

Таким образом, Бонуччи потроллил хавбека французской сборной Поля Погба, а также лучшего бомбардира Евро-2020 Криштиану Роналду. Эти двое демонстративно убрали со стола бутылки с колой и пивом в знак протеста против этих вредных напитков. А вот лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко еще до Бонуччи первым успел пошутить на эту тему.

Бонуччи в 34 года и 71 день стал самым возрастным автором забитого гола в финалах Евро. К тому же Леонардо установил новый рекорд сборной Италии по количеству игр на чемпионатах Европы - 18. Он обошел Джанлуиджи Буффона.

Напомним, что Бонуччи после полуфинала против Испании стал фигурантом курьезного эпизода.

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Италия - Англия: итоги финала

Сборная Италии во второй раз в истории стала чемпионом Европы.

Италия выиграла Евро впервые за 53 года. Это рекордный перерыв между победами на чемпионате Европы.

Италия стала четвертым многократным чемпионом Европы после Германии (3 титула), Испании (3) и Франции (2).

Сборная Англии впервые играла в финале чемпионата Европы.

Люк Шоу забил самый быстрый гол в финалах чемпионатов Европы - ему понадобилась 1 минута 57 секунд.

Италия - первая команда в истории, выигравшая две подряд серии пенальти на чемпионатах Европы.

Италия не проигрывает уже в 34 матчах подряд. От повторения мирового рекорда (его делят Испания и Бразилия) ее отделяет один матч.

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Автор: Артем Будрин