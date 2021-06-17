Украинский футболист не остался в стороне от истории с бутылками спонсоров Евро-2020.

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко повеселил журналистов и болельщиков на пресс-конференции после матча Евро-2020 против Северной Македонии.

Украинский футболист отреагировал на флешмоб с напитками от спонсоров на Евро-2020. Сперва звездный португальский форвард Криштиану Роналду во время пресс-конференции убрал со стола бутылки Coca-Cola, призвав всех пить воду, а на следующий день полузащитник сборной Франции Поль Погба спрятал бутылку пива Heineken. Затем "колу" со стола убрал также итальянский полузащитник Мануэль Локателли.

В конце пресс-конференции Ярмоленко начал расставлять бутылки с газировкой и пивом перед собой и сказал:

"А можно я кое-что сделаю? Я видел, там Роналду убрал "кока-колу" - я поставлю "кока-колу", поставлю Heineken. Свяжитесь со мной!".

После этого Ярмоленко заразительно рассмеялся, забрал свой приз лучшему игроку матча и ушел.

Отметим, что УЕФА уже потребовал от футболистов не трогать спонсорские бутылки на пресс-конференциях.

Андрей Ярмоленко на Евро-2020

В двух стартовых матчах чемпионата Европы Ярмоленко забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

Ярмоленко был признан лучшим игроком матча против Северной Македонии, в котором Украина победила со счетом 2:1.

Ярмоленко обошел Андрея Шевченко по количеству результативных действий в составе сборной Украины - 63 очка (42 гола и 21 голевая передача). У Шевченко - 61 очко (48 голов и 13 голевых передач).

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Автор: Антон Дударь