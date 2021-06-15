Криштиану Роналду / фото REUTERS

Забавный эпизод произошел на пресс-конференции перед матчем 1-го тура Евро-2020 между сборными Венгрии и Португалии.

Звездный нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду во время предматчевой пресс-конференции отодвинул от себя две бутылки с Coca-Cola, которая является одним из спонсоров Евро-2020.

Роналду убрал бутылки с газированным напитком, после чего взял в руку бутылку с водой и поднял ее, как бы продемонстрировав жестом - "Вот что надо пить!".

После этого португалец еще и с пренебрежением сказал: "Coca-Cola".

Читайте такжеИдеальное попадание: курьез с участием лучшего футболиста мира стал хитом в сети (видео)Отметим, что в рационе Роналду, который придерживается жесткой диеты, вообще нет сахара. Он является противником газированных напитков и никогда не рекламировал их. Также Роналду признавался, что его раздражает, когда его сын ест чипсы и пьет газировку.

Евро-2020: группа F

  • Группу F на Евро-2020 называют "группой смерти". В нее попали сборные Франции, Германии, Португалии и Венгрии.
  • Матчи 1-го тура в этой группе пройдут 15 июня: французы встретятся с немцами, а венгры сыграют с португальцами.
  • Матчи этой группы проходят в Мюнхене и Будапеште.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь