Криштиану Роналду выступает против всего, что содержит сахар.

Забавный эпизод произошел на пресс-конференции перед матчем 1-го тура Евро-2020 между сборными Венгрии и Португалии.

Звездный нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду во время предматчевой пресс-конференции отодвинул от себя две бутылки с Coca-Cola, которая является одним из спонсоров Евро-2020.

Роналду убрал бутылки с газированным напитком, после чего взял в руку бутылку с водой и поднял ее, как бы продемонстрировав жестом - "Вот что надо пить!".

После этого португалец еще и с пренебрежением сказал: "Coca-Cola".

NEW - Cristiano Ronaldo was annoyed to see two sugar-laden Coca-Cola bottles in front of him at the #EURO2020 press conference. He then held up a bottle of water, saying "agua," Portuguese for water.pic.twitter.com/xF1vJ1ltV0 — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) June 15, 2021

Читайте такжеИдеальное попадание: курьез с участием лучшего футболиста мира стал хитом в сети (видео)Отметим, что в рационе Роналду, который придерживается жесткой диеты, вообще нет сахара. Он является противником газированных напитков и никогда не рекламировал их. Также Роналду признавался, что его раздражает, когда его сын ест чипсы и пьет газировку.

Евро-2020: группа F

Группу F на Евро-2020 называют "группой смерти". В нее попали сборные Франции, Германии, Португалии и Венгрии.

Матчи 1-го тура в этой группе пройдут 15 июня: французы встретятся с немцами, а венгры сыграют с португальцами.

Матчи этой группы проходят в Мюнхене и Будапеште.

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Автор: Антон Дударь