Курьезный эпизод произошел по окончании полуфинального поединка.

Забавный эпизод произошел на стадионе "Уэмбли" в Лондоне после завершения матча 1/2 финала Евро-2020 между сборными Италии и Испании.

После серии пенальти ветеран сборной Италии Леонардо Бонуччи побежал праздновать победу "Скуадры Адзурры" с болельщиками.

Он подбежал к трибунам и эмоционально разделил радость с фанатами, а когда хотел возвращаться, то сотрудница стадиона заблокировала ему путь и схватила руками. Очевидно, стюард приняла Бонуччи за болельщика.

Самого футболиста очень удивило поведение сотрудницы арены, что отразилось в его взгляде.

⚽️ Leonardo Bonucci è stato confuso per un invasore da una steward dopo aver festeggiato vicino alla tribuna. #EURO2020pic.twitter.com/YdvsW7fkX8 — Sport RSI (@RSIsport) July 6, 2021

That moment when a steward thought Leonardo Bonucci was a fan trying to enter the pitch 🤣#ITAESP#EURO2020pic.twitter.com/nSfoLJsGVH — DW Sports (@dw_sports) July 6, 2021

Италия - Испания: итоги матча

Сборная Италии обыграла сборную Испании в серии пенальти (1:1 и 4:2 по пенальти).

Лучшим игроком матча по версии WhoScored стал Леонардо Бонуччи (оценка - 7,7).

В финале Италия сыграет с победителем пары Англия - Дания, который станет известен 7 июля.

Сборная Италии сыграет в финале крупных турниров впервые с Евро-2012.

Италия в десятый раз в истории вышла в финал крупных турниров (ЧМ и Евро). Среди европейских сборных больше финалов только у Германии (14).

Жорди Альба провел 16-й матч за сборную Испании на чемпионатах Европы. Это повторение рекорда сборной, который также принадлежит Андресу Иньесте и Сеску Фабрегасу.

В то же время Леонардо Бонуччи провел 17-й матч на Евро и повторил рекорд сборной Италии, который ранее установил Джанлуиджи Буффон.

Альваро Мората стал рекордсменом сборной Испании по количеству голов на чемпионатах Европы (6), обойдя Фернандо Торреса (5).

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Автор: Антон Дударь