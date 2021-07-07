Забавный эпизод произошел на стадионе "Уэмбли" в Лондоне после завершения матча 1/2 финала Евро-2020 между сборными Италии и Испании.
После серии пенальти ветеран сборной Италии Леонардо Бонуччи побежал праздновать победу "Скуадры Адзурры" с болельщиками.
Он подбежал к трибунам и эмоционально разделил радость с фанатами, а когда хотел возвращаться, то сотрудница стадиона заблокировала ему путь и схватила руками. Очевидно, стюард приняла Бонуччи за болельщика.
Самого футболиста очень удивило поведение сотрудницы арены, что отразилось в его взгляде.
⚽️ Leonardo Bonucci è stato confuso per un invasore da una steward dopo aver festeggiato vicino alla tribuna. #EURO2020pic.twitter.com/YdvsW7fkX8— Sport RSI (@RSIsport) July 6, 2021
That moment when a steward thought Leonardo Bonucci was a fan trying to enter the pitch 🤣#ITAESP#EURO2020pic.twitter.com/nSfoLJsGVH— DW Sports (@dw_sports) July 6, 2021
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Италия - Испания: итоги матча
- Сборная Италии обыграла сборную Испании в серии пенальти (1:1 и 4:2 по пенальти).
- Лучшим игроком матча по версии WhoScored стал Леонардо Бонуччи (оценка - 7,7).
- В финале Италия сыграет с победителем пары Англия - Дания, который станет известен 7 июля.
- Сборная Италии сыграет в финале крупных турниров впервые с Евро-2012.
- Италия в десятый раз в истории вышла в финал крупных турниров (ЧМ и Евро). Среди европейских сборных больше финалов только у Германии (14).
- Жорди Альба провел 16-й матч за сборную Испании на чемпионатах Европы. Это повторение рекорда сборной, который также принадлежит Андресу Иньесте и Сеску Фабрегасу.
- В то же время Леонардо Бонуччи провел 17-й матч на Евро и повторил рекорд сборной Италии, который ранее установил Джанлуиджи Буффон.
- Альваро Мората стал рекордсменом сборной Испании по количеству голов на чемпионатах Европы (6), обойдя Фернандо Торреса (5).
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