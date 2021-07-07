Определился первый финалист чемпионата Европы.

Сборная Италии стала первым финалистом чемпионата Европы по футболу. На "Уэмбли" итальянцы по пенальти обыграли сборную Испании.

Первый тайм получился довольно равным. Испания больше владела мячом, а Италия рассчитывала на контригру. Обе команды имели шансы выйти вперед, но не реализовали их.

У Испании момент был у Дани Ольмо, но он не сумел переиграть Джанлуиджи Доннарумму ударом из центра штрафной. У итальянцев ни Чиро Иммобиле, ни Николо Барелла так и не нашли возможности для удара по воротам после ошибочного выхода Унаи Симона. А в конце тайма Эмерсон Палмиери с острого угла пробил в каркас ворот.

После перерыва испанцы отметились опасным ударом Серхио Бускетса, после которого мяч пролетел над перекладиной. А счет открыла Италия - Федерико Кьеза подхватил мяч вторым темпом и нанес обводящий удар в дальний угол.

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Следом команды обменялись моментами Микеля Оярсабаля и Доменико Берарди, но ни тот, ни другой не забили. А отыграться Испании удалось на 80-й минуте - Альваро Мората отдал на Ольмо, получил обратную передачу и пробил в нижний угол ворот.

В итоге игра перешла в овертайм (уже третий для Испании на этом турнире). В дополнительное время испанцы были острее, но счет не изменился.

В серии пенальти испанцы не забили дважды, тогда как Италия не реализовала только первый удар. В пятом ударе Жоржиньо поставил точку в серии и вывел итальянскую сборную в финал.

Италия - Испания - 1:1 (4:2 по пенальти)

Голы: Кьеза, 60 - Мората, 80

Серия пенальти: Локателли - 0:0 (вратарь), Дани Ольмо - 0:0 (выше ворот), Белотти - 1:0, Морено - 1:1, Бонуччи - 2:1, Тьяго Алькантара - 2:2, Бернардески - 3:2, Мората - 3:2 (вратарь), Жоржиньо - 4:2

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон (Толой, 74), Верратти (Пессина, 74), Жоржиньо, Барелла (Локателли, 85), Инсинье (Белотти, 85), Кьеза (Бернардески, 107), Иммобиле (Берарди, 62)

Испания: Симон, Аспиликуэта (Льоренте, 85), Гарсия (Пау Торрес, 109), Ляпорт, Альба, Бускетс (Тьяго Алькантара, 106), Коке (Родри, 70), Педри, Дани Ольмо, Оярсабаль (Морено, 70), Ферран Торрес (Мората, 62)

Предупреждения: Толой, Бонуччи - Бускетс

Видеообзор матча

Видео голов

Серия пенальти

Италия - Испания: итоги матча

Лучшим игроком матча по версии WhoScored стал Леонардо Бонуччи (оценка - 7,7).

В финале Италия сыграет с победителем пары Англия - Дания, который станет известен 7 июля.

Сборная Италии сыграет в финале крупных турниров впервые с Евро-2012.

Италия в десятый раз в истории вышла в финал крупных турниров (ЧМ и Евро). Среди европейских сборных больше финалов только у Германии (14).

Жорди Альба провел 16-й матч за сборную Испании на чемпионатах Европы. Это повторение рекорда сборной, который также принадлежит Андресу Иньесте и Сеску Фабрегасу.

В то же время Леонардо Бонуччи провел 17-й матч на Евро и повторил рекорд сборной Италии, который ранее установил Джанлуиджи Буффон.

Альваро Мората стал рекордсменом сборной Испании по количеству голов на чемпионатах Европы (6), обойдя Фернандо Торреса (5).

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Автор: Антон Дударь