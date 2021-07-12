Итальянская сборная во второй раз в истории стала победителем чемпионата Европы.

На стадионе "Уэмбли" в Лондоне прошел финальный матч чемпионата Европы по футболу.

Судьба золотых медалей решилась в серии пенальти, в которой точнее оказались итальянцы.

Англичане вышли вперед в первой же атаке в матче. Киран Триппьер подал от угла штрафной на угол вратарской, туда набежал Люк Шоу и в касание вколотил мяч в сетку. Этот удар по воротам так и остался для "Трех Львов" единственным за первый тайм.

После пропущенного гола итальянцы владели преимуществом, однако взламывать насыщенную оборону сборной Англии практически не удавалось. Близко к голу итальянцы были только раз. На 35-й минуте Федерико Кьеза протащил мяч и пробил с дистанции - мяч прокатился рядом со штангой.

После перерыва Италия заметно взвинтила обороты. У "Скуадры Адзурры" сперва была отличная возможность реализовать стандарт прямо по центру ворот, но Лоренцо Инсинье не попал по воротам, следом Джордан Пикфорд среагировал на удар Инсинье с острого угла, а затем и на опасный удар Кьезы.

В итоге итальянцам все же удалось воплотить свое преимущество в гол, забив после углового. Джорджан Пикфорд перевел мяч в штангу после удара головой от Марко Верратти, но Леонардо Бонуччи успел сыграть на добивании.

Италия имела еще один шанс забить (Доменико Берарди перебросил и голкипера, и ворота), но затем снизила активность. У англичан же моменты были только после стандартов, но потревожить Джиджи Доннарумму не удалось. В итоге игра перешла в овертайм.

В дополнительное время счет не изменился, а героем серии пенальти стал вратарь итальянской сборной Доннарумма.

Италия - Англия - 1:1 (3:2 по пенальти)

Голы: Бонуччи, 67 - Шоу, 2

Серия пенальти: Берарди - 1:0, Кейн - 1:1, Белотти - 1:1 (вратарь), Магуайр - 1:2, Бонуччи - 2:2, Рашфорд - 2:2 (штанга), Бернардески - 3:2, Санчо - 3:2 (вратарь), Жоржиньо - 3:2 (вратарь), Сака - 3:2 (вратарь)

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон (Флоренци, 118), Верратти (Локателли, 96), Жоржиньо, Барелла (Кристанте, 54), Инсинье (Белотти, 91), Кьеза (Бернардески, 86), Иммобиле (Берарди, 55)

Англия: Пикфорд, Триппьер (Сака, 70), Уокер (Санчо, 120), Стоунз, Магуайр, Шоу, Райс (Хендерсон, 74, Рашфорд, 120), Филлипс, Маунт (Грилиш, 99), Стерлинг, Кейн

Предупреждения: Магуайр - Барелла, Бонуччи, Инсинье, Кьеллини, Жоржиньо

Видеообзор матча (дополняется)

1-й тайм

Гол Бонуччи

Серия пенальти

Италия - Англия: итоги финала

Сборная Италии во второй раз в истории стала чемпионом Европы.

Италия выиграла Евро впервые за 53 года. Это рекордный перерыв между победами на чемпионате Европы.

Италия стала четвертым многократным чемпионом Европы после Германии (3 титула), Испании (3) и Франции (2).

Сборная Англии впервые играла в финале чемпионата Европы.

Люк Шоу забил самый быстрый гол в финалах чемпионатов Европы - ему понадобилась 1 минута 57 секунд.

Леонардо Бонуччи в 34 года и 71 день стал самым возрастным автором гола в финалах Евро.

Бонуччи установил новый рекорд сборной Италии по количеству игр на чемпионатах Европы - 18. Он обошел Джанлуиджи Буффона.

Италия - первая команда в истории, которая выиграла две подряд серии пенальти на чемпионатах Европы.

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Автор: Антон Дударь