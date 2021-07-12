На стадионе "Уэмбли" в Лондоне прошел финальный матч чемпионата Европы по футболу.
Судьба золотых медалей решилась в серии пенальти, в которой точнее оказались итальянцы.
Англичане вышли вперед в первой же атаке в матче. Киран Триппьер подал от угла штрафной на угол вратарской, туда набежал Люк Шоу и в касание вколотил мяч в сетку. Этот удар по воротам так и остался для "Трех Львов" единственным за первый тайм.
После пропущенного гола итальянцы владели преимуществом, однако взламывать насыщенную оборону сборной Англии практически не удавалось. Близко к голу итальянцы были только раз. На 35-й минуте Федерико Кьеза протащил мяч и пробил с дистанции - мяч прокатился рядом со штангой.
После перерыва Италия заметно взвинтила обороты. У "Скуадры Адзурры" сперва была отличная возможность реализовать стандарт прямо по центру ворот, но Лоренцо Инсинье не попал по воротам, следом Джордан Пикфорд среагировал на удар Инсинье с острого угла, а затем и на опасный удар Кьезы.
В итоге итальянцам все же удалось воплотить свое преимущество в гол, забив после углового. Джорджан Пикфорд перевел мяч в штангу после удара головой от Марко Верратти, но Леонардо Бонуччи успел сыграть на добивании.
Италия имела еще один шанс забить (Доменико Берарди перебросил и голкипера, и ворота), но затем снизила активность. У англичан же моменты были только после стандартов, но потревожить Джиджи Доннарумму не удалось. В итоге игра перешла в овертайм.
В дополнительное время счет не изменился, а героем серии пенальти стал вратарь итальянской сборной Доннарумма.
Италия - Англия - 1:1 (3:2 по пенальти)
Голы: Бонуччи, 67 - Шоу, 2
Серия пенальти: Берарди - 1:0, Кейн - 1:1, Белотти - 1:1 (вратарь), Магуайр - 1:2, Бонуччи - 2:2, Рашфорд - 2:2 (штанга), Бернардески - 3:2, Санчо - 3:2 (вратарь), Жоржиньо - 3:2 (вратарь), Сака - 3:2 (вратарь)
Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон (Флоренци, 118), Верратти (Локателли, 96), Жоржиньо, Барелла (Кристанте, 54), Инсинье (Белотти, 91), Кьеза (Бернардески, 86), Иммобиле (Берарди, 55)
Англия: Пикфорд, Триппьер (Сака, 70), Уокер (Санчо, 120), Стоунз, Магуайр, Шоу, Райс (Хендерсон, 74, Рашфорд, 120), Филлипс, Маунт (Грилиш, 99), Стерлинг, Кейн
Предупреждения: Магуайр - Барелла, Бонуччи, Инсинье, Кьеллини, Жоржиньо
Видеообзор матча (дополняется)
1-й тайм
Гол Бонуччи
Серия пенальти
Италия - Англия: итоги финала
- Сборная Италии во второй раз в истории стала чемпионом Европы.
- Италия выиграла Евро впервые за 53 года. Это рекордный перерыв между победами на чемпионате Европы.
- Италия стала четвертым многократным чемпионом Европы после Германии (3 титула), Испании (3) и Франции (2).
- Сборная Англии впервые играла в финале чемпионата Европы.
- Люк Шоу забил самый быстрый гол в финалах чемпионатов Европы - ему понадобилась 1 минута 57 секунд.
- Леонардо Бонуччи в 34 года и 71 день стал самым возрастным автором гола в финалах Евро.
- Бонуччи установил новый рекорд сборной Италии по количеству игр на чемпионатах Европы - 18. Он обошел Джанлуиджи Буффона.
- Италия - первая команда в истории, которая выиграла две подряд серии пенальти на чемпионатах Европы.
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