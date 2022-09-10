Мэр Сараево нашла аргументы, чтобы убедить национальную сборную Боснии и Герцеговины не ехать в Россию.

Член президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич прокомментировал решение футбольной национальной сборной сыграть товарищеский матч против России 19 ноября в Санкт-Петербурге.

"Этот поединок не состоится", - сказал Комшич для Radiosarajevo.ba.

Ранее представитель Футбольной Ассоциации Боснии и Герцеговины Фуад Чолпа сказал, что будет просить отменить проведение товарищеского матча со сборной России.

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Также лидеры сборной Боснии и Герцеговины высказались против проведения этого матча. В частности капитан команды Эдин Джеко искренне сказал, что ему это не нравится и он солидарен с народом Украины.

Мэр Сараево нашла аргументы, чтобы убедить национальную сборную Боснии и Герцеговины не ехать в РФ. Напомним, Футбольная ассоциация Боснии и Герцеговины могла заработать 200 тысяч евро за проведение товарищеского матча с россиянами.

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