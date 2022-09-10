Если сборная Боснии и Герцеговины все же 19 ноября проведет спарринг против России в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене", то столичные власти страны откажутся от сотрудничества со сборной.

Мэр Сараево Беньямина Карич обратилась к Футбольной Ассоциации Боснии и Герцеговины и предостерегла свою национальную команду не ехать в Россию на товарищеский матч против страны-агрессора.

31-летняя Карич пригрозила последствиями, если сборная Боснии и Герцеговины все же 19 ноября проведет спарринг против России в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене".

"Сараево, как город, который долгое время находился в осаде агрессоров, и я как мэр, решительно осуждаем решение Футбольной Ассоциации сыграть товарищеский матч с Россией. Если решение не изменится, город прекратит сотрудничество с Ассоциацией, которая была плодотворной", - написала Карич в Twitter.

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Напомним, что Сараево почти четыре года было в осаде. Сначала подразделениями Югославской народной армии, а затем армией Республики Сербской, в состав которых входили российские добровольцы.

Осада началась 5 апреля 1992 года и закончилась снятием осады 29 февраля 1996 года согласно Дейтонским соглашениям.

Лидеры сборной Боснии и Герцеговины высказались против проведения этого матча. В частности капитан команды Эдин Джеко искренне сказал, что ему это не нравится и он солидарен с народом Украины.

Напомним, УЕФА оставил в силе отстранение клубов и сборных России от участия в международных соревнованиях из-за полномасштабного вторжения в Украину. Еще в первые дни вторжения российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой. Позже УЕФА запретил россиянам участвовать в соревнованиях и в сезоне-2022/23.

Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА и ФИФА с требованием не допустить проведения товарищеского матча Россия - Босния и Герцеговина.

Также УАФ направила письмо федерации футбола Боснии и Герцеговины, в котором объяснила недопустимость проведения такого матча.

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